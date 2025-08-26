Venus, eliminada del Abierto de EEUU pese a su valiente actuación ante Muchova

Por Simon Jennings

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) -

Venus Williams mostró destellos de su mejor forma bajo las luces del estadio Arthur Ashe el lunes, pero a pesar de empujar a Karolina Muchova a un set decisivo, la estadounidense de 45 años cayó 6-3, 2-6 y 6-1 en una emocionante batalla en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La siete veces campeona de Grand Slam participaba por 25ª vez en el cuadro principal del torneo de Nueva York, donde ganó el título en 2000 y 2001, y ofreció una actuación enérgica ante un público repleto.

“No he ganado hoy, pero estoy muy orgullosa de cómo he jugado”, dijo Williams, que ahora ocupa el puesto 582 del mundo y ha recibido una invitación para disputar el torneo. “Creo que nunca había tenido tanto público de mi lado en cada punto”.

“No importaba si iba perdiendo, estaban de mi parte”.

“Sabía que la gente del estadio, de Estados Unidos y de todo el mundo me apoyaba. Y me sentí muy bien. Me sentí muy bien con ese apoyo”.

Muchova se hizo con el primer set gracias a un par de quiebres muy oportunos, pero Williams reaccionó bien, utilizando su juego en la red y sus potentes golpes de fondo para romper al principio del segundo, antes de que un golpe ganador de revés le otorgara una doble rotura y una ventaja de 5-2.

Necesitó tres puntos de set, pero logró adjudicárselo cuando Muchova envió un derechazo fuera de la cancha.

Pero la checa, semifinalista del Abierto de Estados Unidos en los dos últimos años, devolvió el golpe en el decisivo cuando la energía de Williams se desvaneció y se llevó el set para sellar la victoria y poner fin al último intento de remontada de la estadounidense en dos horas.

“Estaba estresada”, dijo Muchova. “Era un ambiente increíble. Es una leyenda, así que es agradable compartir la pista con ella”.

“Creo que ha jugado de forma increíble. Sigue amando este deporte y disfruta jugando. Es bonito de ver”.

"Solo la felicité y le di las gracias por el partido. Podría decirle más cosas, pero la respeto mucho, así que solo le di las gracias y la enhorabuena por un buen partido".