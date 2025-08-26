Venus Williams cae en 3 sets en el US Open, su 1° Grand Slam en 2 años

NUEVA YORK (AP) — Incluso a los 45 años, dos de ellos alejada del tenis de Grand Slam, Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos el lunes frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe.

Pero la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova.

Williams es la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981.

Comenzó lentamente, cediendo 11 de los primeros 13 puntos y quedando atrás por 2-0. Algunos espectadores gritaron "¡vamos, Venus!" y muchos más rugieron después de sus ganadores.

Su prometido, Andrea Preti, saltó frecuentemente de su asiento. En tanto, Williams se llevó los siguientes tres juegos para adelantarse 3-2, antes de que Muchova ganara los siguientes cuatro para reclamar ese parcial.

Pero Williams rompió para comenzar el segundo set en su camino a empatar el partido.

Pero en el tercer set, Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y quien tiene 29 años, fue simplemente demasiada pieza para Williams.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.