Venus Williams cae en 3 sets en el US Open, su 1° Grand Slam en 2 años
- 1 minuto de lectura'
NUEVA YORK (AP) — Incluso a los 45 años, dos de ellos alejada del tenis de Grand Slam, Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos el lunes frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe.
Pero la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova.
Williams es la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981.
Comenzó lentamente, cediendo 11 de los primeros 13 puntos y quedando atrás por 2-0. Algunos espectadores gritaron "¡vamos, Venus!" y muchos más rugieron después de sus ganadores.
Su prometido, Andrea Preti, saltó frecuentemente de su asiento. En tanto, Williams se llevó los siguientes tres juegos para adelantarse 3-2, antes de que Muchova ganara los siguientes cuatro para reclamar ese parcial.
Pero Williams rompió para comenzar el segundo set en su camino a empatar el partido.
Pero en el tercer set, Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y quien tiene 29 años, fue simplemente demasiada pieza para Williams.
_____
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Venus Williams
- 1
Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios
- 2
Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
- 3
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 4
Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos