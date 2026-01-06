LA NACION

Venus Williams cae en primera ronda del WTA 250 de Auckland

La veterana estadounidense Venus Williams cayó derrotada en tres sets por la polaca Magda Linette (6-4, 4-6, 6-2), este martes en el torneo...

La veterana estadounidense Venus Williams cayó derrotada en tres sets por la polaca Magda Linette (6-4, 4-6, 6-2), este martes en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda.

La mayor de las hermanas Williams, antigua N.1 del mundo y ganadora de siete "Grandes", se prepara para hacer historia en el Abierto de Australia a sus 45 años.

-- Resultados del martes en primera ronda del torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda), torneo que se disputa sobre superficie dura:

. Individual femenino - Primera ronda:

Elina Svitolina (UKR/N.1) derrotó a Varvara Gracheva (FRA) 6-3, 6-1

Katie Boulter (GBR) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3, 6-3

Ella Seidel (GER) a Monique Barry (NZL) 6-2, 6-1

Sonay Kartal (GBR) a Janice Tjen (INA/N.6) 6-1, 6-7 (4/7), 6-3

Magda Linette (POL/N.5) a Venus Williams (USA) 6-4, 4-6, 6-2

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Alycia Parks (USA) 6-2, 7-5

Petra Marcinko (CRO) a María Camila Osorio (COL) 6-4, 0-6, 7-6 (7/2)

Alexandra Eala (PHI/N.4) a Donna Vekic (CRO) 4-6, 6-4, 6-4

AFP
