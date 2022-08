Venus Williams cae en su presentación en singles en un año

WASHINGTON (AP) — Venus Williams perdió el lunes ante la canadiense Rebecca Marino en su retorno a la modalidad de singles en más de un año.

La ganadora de siete veces títulos de Grand Slam cayó por 4-6, 6-1, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Washington, en su primer partido de singles desde agosto del año pasado.

Antes del torneo de cancha dura que sirve como preparación para el U.S. Open, Williams jugó por última vez un duelo de singles el 23 de agosto del 2021 en Chicago, que perdió con Su-Wei Hseih. Williams disputó los dobles mixtos con Jamie Murray en Wimbledon.

En más duelos de la rama femenil, la primera sembrada Jessica Pegula y la exnúmero uno del mudo Simona Halep avanzaron.

Pegula superó a su compatriota estadounidense Hailey Baptiste por 6-2, 6-2. Halep venció a la española Cristina Bucsa por 6-3, 7-5 tras ajustarse a una nueva superficie después de la temporada de césped.

“Llegué lejos en Wimbledon, así que siempre es difícil empezar”, dijo Halep sobre el cambio de superficies después de la temporada sobre césped. “Pero estoy muy contenta de haber ganado el partido y poder volver a jugar aquí”.

Entre los hombres, el exnúmero uno del mundo Andy Murray cayó en su presentación 7-6 (8), 4-6, 6-1 ante el sueco Mikael Ymer. Murray sufrió calambres al final del primer set y tuvo problemas para recuperarse.

“Obviamente fue decepcionante”, admitió Murray. “Creo que hubo algo de buen tenis en el primer set. Después de eso ambos tuvimos un poco de problemas físicos. El nivel de tenis no fue grandioso”.

Su compatriota Kyle Edmund venció por 6-4, 7-6(8) a Yosuke Watanuki, que vino de la ronda de clasificación, para su primer triunfo en sencillos a nivel ATP desde octubre de 2020.

Edmund, quien alguna vez alcanzó el puesto 14 del ranking, se recupera de tres cirugías en la rodilla.

Durante su rehabilitación, Edmund se vio de regreso en la cancha con momentos como este.

“Hubo largos periodos cuando estaba completamente fuera, no podía jugar, no levanté una raqueta... No fue divertido”, indicó. “Este tipo de encuentros o estos torneos es lo que te imaginas cuando estás fuera”.