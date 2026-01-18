Venus Williams es eliminada en Australia pero gana un set a los 45 años

La jugadora más veterana de la era profesional en disputar el Abierto de Australia, Venus Williams, de 45 años, cayó por 6-7 (5/7), 6-3 y 6-4 este domingo en primera ronda en Melbourne ante la serbia Olga Danilovic.

La ex número 1 del mundo, relegada al puesto 578 del ranking WTA, honró la invitación recibida de los organizadores para disputar su 22º Abierto de Australia, más de un cuarto de siglo después de su primera aparición en el cuadro final de Melbourne, en 1998.

Ante una rival nerviosa, la siete veces campeona de torneos de Grand Slam llegó a dominar 4-0 en el último set.

Pese al apoyo casi unánime de la John Cain Arena, la doble finalista del Abierto de Australia (2003 y 2017) sufrió una clara caída de ritmo, lo que permitió a su adversaria igualar 4-4.

El juego siguiente fue extremadamente reñido: la estadounidense dispuso de varias pelotas para 5-4.

Pero tras más de dos horas de batalla, no logró concretar ninguna y terminó siendo quebrada por Danilovic.

La serbia cerró luego el partido con su servicio para acceder a segunda ronda, donde se enfrentará a la número 3 del mundo, Coco Gauff, o a la uzbeka Kamilla Rakhimova (93ª).