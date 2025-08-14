Venus Williams jugará el US Open 2025 gracias a una invitación de la organización

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista estadounidense Venus Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, participará a sus 45 años en el cuadro final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, gracias a una 'wild card' de la organización.

"Venus Williams, una de las jugadoras más legendarias del deporte, regresa al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) como 'wild card' para el Abierto de Estados Unidos de 2025", anunció la organización del US Open en un comunicado.

La tenista californiana ha ganado dos veces el último grande de la temporada en categoría individual, en 2000 y 2001. Su última participación fue en 2023 y su última victoria en Flushing Medows data de 2019, cuando alcanzó la segunda ronda tras eliminar a la china Zheng Saisai, cayendo después frente a la ucraniana Elina Svitolina.

La mayor de las hermanas Williams regresó al circuito en el torneo de Washington el pasado mes de julio, tras 16 meses sin competir, y ganó su primer partido en dos años, derrotando a su compatriota Peyton Stearns en dos sets (6-3 y 6-4). Además, también participó en el WTA 1000 de Cincinnati, perdiendo por doble 6-4 contra la española Jessica Bouzas.

Aparte del cuadro individual, también está previsto que Williams participe en el nuevo cuadro de dobles mixto, haciendo pareja con su compatriota Reilly Opelka.