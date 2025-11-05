Venus Williams jugará en Auckland

5 nov (Reuters) - Venus Williams comenzará su temporada 2026 en Auckland, anunció el torneo esta semana, como parte del retorno de la estadounidense de 45 años al tenis de competición.

La siete veces ganadora de un Grand Slam se convirtió en julio en la jugadora de más edad en ganar un partido individual de la WTA desde 2004, cuando regresó a la competición tras un parón de 16 meses.

Se convirtió en una de las mayores atracciones para los aficionados en el Abierto de Estados Unidos al alcanzar, junto a su compañera canadiense Leylah Fernández, los cuartos de final del dobles femenino.

"La única, la que cambia el juego, la grande de todos los tiempos (...) @Venuseswilliams REGRESARÁ", publicaron los organizadores del torneo en la plataforma X de las redes sociales.

El torneo de nivel 250 de la WTA, considerado como una prueba de preparación para el Abierto de Australia, se disputará del 5 al 11 de enero, y a continuación tendrá lugar la competición masculina. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York, edición de Toby Davis. Editado en español por Natalia Ramos)