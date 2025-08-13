Venus Williams tendrá nueva Barbie en la colección Mujeres Inspiradoras
- 1 minuto de lectura'
Venus Williams ha motivado el lanzamiento de una nueva Barbie, esta vez como parte de la colección Mujeres Inspiradoras de la compañía fabricante de muñecas.
La muñeca de Williams, que será lanzada el viernes, celebra a la gran tenista y defensora de la equidad salarial. La muñeca llevará el traje que usó Williams en 2007, cuando se coronó en Wimbledon.
Ese fue el quinto título de los siete trofeos de Grand Slam que ha ganado Venus. Además, fue la primera vez que una tenista mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres en un major.
La muñeca, que tendrá un precio de salida de al menos US$38, presentará a Williams vestida completamente de blanco con un collar de gema verde, una muñequera, una raqueta y una pelota de tenis.
Es la segunda muñeca Barbie de Williams, que inspiró otra lanzada en mayo de 2024, cuando la empresa fabricante destacó a nueve deportistas pioneras como parte de la celebración del 65 aniversario de Barbie.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Otras noticias de Barbie
- 1
El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
- 2
La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado
- 3
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
- 4
Tiene ELA: el conmovedor testimonio de un ingeniero agrónomo que, pese a la adversidad, busca que más jóvenes sigan esta profesión