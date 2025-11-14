Venus Williams y Gwendoline Christie, entre las estrellas del Calendario Pirelli 2026

LONDRES, 14 nov (Reuters) - Las actrices Tilda Swinton, Isabella Rossellini y Gwendoline Christie son algunas de las modelos que protagonizan el Calendario Pirelli 2026, que según la fotógrafa Solve Sundsbo aborda la conexión humana con la naturaleza.

La edición 52 de "The Cal" presenta rostros famosos interpretando a los elementos, como la estrella del tenis Venus Williams posando con un diseño ardiente, la modelo Eva Herzigova bajo el agua y la cantante FKA Twigs cubierta de arena.

"El punto principal para mí fue el casting, trabajar con mujeres con las que pudiera identificarme, tanto en términos de edad como de haber trabajado ya con ellas", dijo Sundsbo a Reuters.

"Queríamos trabajar con la sensualidad, queríamos trabajar con mujeres, queríamos trabajar con la naturaleza (...) entonces tienes que encontrar una manera de hacer eso, que no se sienta derivado de cosas que han pasado en el pasado, sino que tenga ecos de lo que el calendario ha sido antes".

El calendario Pirelli se publicó por primera vez en la década de 1960 con una tirada limitada y normalmente se regalaba a los clientes del fabricante italiano de neumáticos.

En los últimos años, ha pasado de mostrar imágenes de modelos apenas vestidas a temas más artísticos, protagonizados por famosos.

Completan el reparto del calendario 2026 las actrices Luisa Ranieri, Du Juan y Adria Arjona, la modelo Irina Shayk y la diseñadora de moda Susie Cave. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Javier Leira)