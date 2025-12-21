Venzuela: Denuncia el secuestro de otro buque petrolero por parte de EEUU

"Venezuela –declaró el gobierno– denuncia y rechaza categóricamente el robo e incautación de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición de su tripulación, actos cometidos por el ejército estadounidense".

La noticia fue confirmada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Informó que, con el apoyo del Departamento de Defensa, incautó un petrolero procedente de Venezuela.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró en una publicación en redes sociales que la operación "tuvo lugar antes del amanecer".

Un video publicado bajo la publicación de Noem muestra a una persona descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la cubierta del petrolero.

La operación se produce 10 días después de la incautación de otro buque, el Skipper, sujeto a sanciones estadounidenses.

(ANSA).