¿Verá el príncipe Enrique a su padre Carlos III en su viaje de esta semana a Londres?

El príncipe Enrique vuelve este lunes a Londres con motivo de una gala benéfica, con la duda de si en algún momento de la semana se reunirá con su padre, el rey Carlos III, para tratar de reconciliarse después de años de tensiones.

Padre e hijo no se han visto desde febrero de 2024, cuando Enrique, que vive en Estados Unidos, tomó un avión tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.

Su encuentro en la residencia del rey, Clarence House, en Londres, duró menos de 45 minutos, y Enrique regresó a su casa en California tras pasar una noche en un hotel.

Desde entonces, el príncipe ha vuelto tres veces a Londres pero en ninguno de sus viajes se ha reunido con la familia real, con quien rompió en 2020, acumulando resentimientos.

"Me gustaría mucho reconciliarme con mi familia", dijo, esperanzado, en mayo pasado a la BBC. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", agregó el hermano menor del príncipe Guillermo, heredero al trono.

El 9 de julio, un encuentro en Londres entre el encargado de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de relaciones públicas de Enrique, Meredith Maines, reavivó las especulaciones. The Mail on Sunday publicó una foto en la que se ven reunidos en una terraza.

"Conversación a solas"

Según el tabloide The Mirror, el rey y su hijo podrían encontrarse esta semana con ocasión del viaje de Enrique "para una conversación a solas".

El palacio de Buckingham se mantuvo en silencio al respecto.

"Una reconciliación es posible", opinó el historiador y comentarista real, Ed Owens.

"Va en interés del rey como figura pública", dijo a la AFP.

“Para su reputación, después de su fallecimiento, una reconciliación con su hijo sería visto como algo muy positivo”.

“Esta familia tan dividida ha desviado la atención durante demasiado tiempo con sus historias de tabloides, sus chismes y escándalos”, subrayó.

Enrique, de 40 años, asistirá el lunes a la gala de la organización benéfica Well Child en Londres, de la que es padrino, entregará un premio a una niña con discapacidad y pronunciará un discurso.

El príncipe tiene otros compromisos en el Reino Unido durante esta semana, informó su portavoz.

El rey, por su parte, pasó el fin de semana en Escocia, donde asistió el sábado a los tradicionales Highland Games cerca del castillo de Balmoral.

“La gran pregunta, si se encuentran, es ¿dónde?”, planteó Joe Little, editor jefe de Majesty Magazine, una revista mensual sobre la realeza.

El encuentro de julio “muestra que hay un canal de comunicación”, declaró a la AFP.

- Contradicciones -

Little considera que el rey desea una reconciliación, pero señala las contradicciones de un príncipe que critica abiertamente a la familia real y pide públicamente un acercamiento.

Desde que renunció a sus obligaciones reales y se mudó en 2020 a California con su esposa Meghan, Enrique concedió una entrevista explosiva a la estrella estadounidense del 'talk show', Oprah Winfrey, en marzo de 2021, insinuando que algunos miembros de la familia real eran racistas.

Después de una serie documental en Netflix, en diciembre de 2022, publicó sus memorias, "En la sombra", a principios de 2023, criticando a su hermano Guillermo, a su cuñada Catalina, y también a Camila, su madrastra.

El príncipe también comenzó, y perdió, una larga batalla judicial en el Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

“Mi padre ya no me habla por este asunto de seguridad”, confesó en mayo.

Meghan, muy criticada en el Reino Unido, no ha regresado desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022.

Los hijos de la pareja, Archie y Lilibet, fueron vistos por última vez en Reino Unido en el 70º aniversario del reinado de Isabel II en junio de 2022.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista real, un encuentro “en privado”, lejos de los medios, solo podría ser el comienzo de un largo proceso lleno de obstáculos.

Más aún, teniendo en cuenta, según Fitzwilliams, que Guillermo no parece estar en absoluto listo para ello.

