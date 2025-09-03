Vera-Tucker de Jets sufre lesión antes del inicio de la temporada, según fuente de AP

El guardia derecho de los Jets de Nueva York, Alijah Vera-Tucker, tiene una lesión que podría dejarlo fuera del partido inaugural de la temporada y quizás por más tiempo, dijo el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La noticia llegó apenas cuatro días antes de que los Jets inicien su temporada contra Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh en casa.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció la lesión.

The Athletic informó primero que Vera-Tucker estaba lidiando con una lesión potencialmente grave. ESPN reportó que Vera-Tucker tiene un desgarro en el tríceps —la misma lesión que acortó su temporada 2022— y podría necesitar cirugía, pero el liniero ofensivo estaba buscando una segunda opinión médica.

No se supo de inmediato cuándo ocurrió la lesión, pero el equipo practicó el martes y tuvo el miércoles libre antes de reanudar las actividades en el campo el jueves bajo Aaron Glenn, quien hará su debut como entrenador en jefe de la NFL el domingo. No hubo disponibilidad para los medios el miércoles.

Si Vera-Tucker queda fuera, Joe Tippmann podría ocupar su lugar como guardia derecho y Josh Myers podría jugar como centro. Tippmann y Myers han estado en una competencia posicional por el puesto de centro durante todo el campamento de entrenamiento. Ambos están listados como posibles titulares en la tabla de profundidad no oficial del equipo esta semana y Glenn ha dicho únicamente que ambos siguen compitiendo.

Vera-Tucker, de 26 años, es quizás el mejor liniero ofensivo integral de los Jets. Ha jugado bien en múltiples posiciones, pero ha tenido problemas con las lesiones desde que fue seleccionado en el puesto 14 en 2021 de la Universidad del Sur de California.

Comenzó 16 juegos como novato, pero se perdió los últimos diez juegos en 2022 por un desgarro en el tríceps. Vera-Tucker regresó a tiempo para comenzar la siguiente temporada, pero se rompió un tendón de Aquiles en la Semana cinco y se perdió los últimos 12 juegos.

Los Jets mostraron su confianza en Vera-Tucker esa temporada baja al ejercer la opción del quinto año en su contrato de novato, y se mantuvo mayormente saludable mientras comenzaba 15 juegos la temporada pasada. Al entrar en el último año de su contrato, Vera-Tucker era considerado una pieza importante de lo que parece será una ofensiva fuertemente enfocada en el juego terrestre detrás del mariscal de campo Justin Fields.

Vera-Tucker también fue votado como uno de los seis capitanes de los Jets la semana pasada por sus compañeros de equipo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.