Verano de 2025: el más cálido desde 1961 en España, superando al de 2022, con 33 días de ola de calor, y seco

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, con un total de 33 días de ola de calor y seco en cuanto a precipitaciones, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa celebrada este martes. En este sentido, ha indicado que este verano ha superado en 0,1ºC al de 2022 y en 0,6ºC al de 2003, veranos "extremadamente" calurosos. Además, el de 2025 tuvo una temperatura media peninsular de 24,2ºC, lo que supone 2,1ºC por encima de lo normal para esas fechas.

En concreto, Del Campo ha destacado que junio fue el mes con mayor temperatura media de la serie, con 3,6ºC por encima de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, el portavoz ha afirmado que ha sido un verano seco, con 57 litros por metro cuadrado (l/m2) en promedio para los tres meses de verano. Mientras tanto, ha indicado que en Canarias fue un verano húmedo ya que, aunque "solo" se registraron 7 l/m2, en esta zona no suele llover en verano.

AÑO HIDROLÓGICO "LLUVIOSO"

En cuanto al balance hídrico del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2024 y que terminará este 30 de septiembre, Del Campo ha indicado que han caído 663 l/m2 hasta el 13 de septiembre, un 9% más de lo normal. El anterior año hidrológico acumuló 671 l/m2, lo que quiere decir que en las dos semanas que quedan para terminar el año hidrológico, aunque llueva "un poquito", se puede superar al 2024 en precipitaciones acumuladas, según el portavoz.

Por último, la predicción de AEMET para el próximo trimestre, aunque aún con "incertidumbre", ya que solo se puede hablar en base a tendencias y probabilidades, indica que será un otoño más cálido de lo normal para las fechas, así como también es probable que sea un otoño seco. Asimismo, ha indicado que "solo" hay un 10% de probabilidades de que el otoño sea frío, es decir, con temperaturas inferiores a las normales para la época.