Verdes superan a los conservadores de Merz en elecciones estatales de Alemania

Por James Mackenzie

BERLÍN, 9 mar (Reuters) -

Los Verdes, partido ecologista alemán, obtuvieron una estrecha ventaja sobre los conservadores del canciller Friedrich Merz en las elecciones estatales celebradas el domingo en la región suroccidental de Baden-Wurtemberg, según las primeras proyecciones, lo que deja a ambos partidos en condiciones de continuar su larga coalición.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), que ha obtenido importantes avances en los últimos años, quedó en tercer lugar, lo que confirma su posición como principal partido de la oposición en Alemania, incluso fuera de su bastión de los antiguos estados comunistas del este.

Inicialmente rezagados en la carrera, los Verdes alcanzaron a los demócratas cristianos (CDU) de Merz a medida que se acercaba la votación, ayudados por la popularidad de su candidato principal, Cem Özdemir, un exministro de Agricultura moderado con un perfil más consolidado que su rival de la CDU, Manuel Hagel, de 37 años.

Las primeras proyecciones de la cadena pública ARD situaban a los Verdes en primer lugar con un 30,4% de los votos, seguidos de la CDU con un 29,7% y AfD con un 18,6%. Los socialdemócratas se encaminaban hacia un 5,6%, superando por poco el umbral mínimo para entrar en el Parlamento regional.

Los Verdes y la CDU han formado una coalición en Baden-Wurtemberg durante la última década y, si se confirma, el resultado representaría una continuación del "statu quo".

Sin embargo, los conservadores esperaban nombrar al ministro-presidente del estado siendo el partido más fuerte y es probable que el resultado avive el descontento interno por la lentitud de las reformas prometidas por el Gobierno de Merz en Berlín. Baden-Wurtemberg, sede de Mercedes-Benz, Porsche y Bosch, es una de las regiones más prósperas de Alemania, pero su sector automovilístico, fundamental para la economía, se ha visto muy afectado por la creciente competencia de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos.

Jens Spahn, jefe del grupo parlamentario de la CDU en el Parlamento federal, dijo que el resultado ponía de relieve la dificultad del Gobierno de Merz para convencer a unos votantes preocupados por una economía que solo está saliendo lentamente de dos años de recesión.

"Las decisiones que tomamos aquí aún no se notan lo suficiente en la vida cotidiana", declaró en la cadena de televisión ARD. "Debemos garantizar el crecimiento; Ese será el factor decisivo".

Para los socios de coalición de Merz, los socialdemócratas de centroizquierda, el resultado parecía ser el peor de su historia en unas elecciones regionales, lo que confirma la vertiginosa caída del apoyo observada en los últimos años.

Las elecciones de Baden-Wurtemberg fueron las primeras de las cinco elecciones estatales de este año, en el que los votantes de la vecina Renania-Palatinado acudirán a las urnas el 22 de marzo, seguidos por Berlín, Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania en septiembre. (Información de James Mackenzie; edición de Christoph Steitz y Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)