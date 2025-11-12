Verificación de reservas de uranio enriquecido de Irán debió realizarse hace tiempo: reporte OIEA

VIENA, 12 nov (Reuters) - Irán todavía no ha permitido a los inspectores entrar en los emplazamientos nucleares que Israel y Estados Unidos bombardearon en junio, dijo el miércoles el organismo de control atómico de la ONU en un informe confidencial, añadiendo que la verificación de las existencias de uranio enriquecido de Irán está "pendiente desde hace mucho tiempo".

"La falta de acceso del Organismo a este material nuclear en Irán durante cinco meses significa que su verificación (...) está pendiente desde hace mucho tiempo", dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica en el informe a los Estados miembros visto por Reuters, añadiendo que era "crítico" que pudiera hacerlo lo antes posible.