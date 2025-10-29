Verizon gana 4344 millones en el tercer trimestre, un 48,2% más, confirma previsiones y mejora el dividendo

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - La operadora estadounidense de telecomunicaciones Verizon obtuvo un beneficio neto atribuido de US$5056 millones (4344 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que equivale a una subida del 48,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos crecieron un 1,5%, hasta los US$33.821 millones (29.058 millones de euros), gracias al incremento del 0,8% en la facturación de la división de servicios y del 5,2% en la de equipos 'wireless'. Estas brindaron US$28.202 millones (24.231 millones de euros) y US$5619 millones (4828 millones de euros), respectivamente. De su lado, el total de gastos operativos en los que incurrió Verizon por costes de actividad, comercialización, administración o depreciación, entre otros, ascendió a US$25.716 millones (22.095 millones de euros), un 6,2% menos. Ya en el dato acumulado hasta septiembre, la 'teleco' informó de unas ganancias de US$15.160 millones (13.025 millones de euros) y unas ventas de US$101.810 millones (87.473 millones de euros). En concreto, estas cifras estuvieron un 18,1% y un 2,7% por encima de las registradas doce meses atrás, respectivamente. "Vamos a tomar medidas audaces y fiscalmente responsables para redefinir la trayectoria de Verizon en este punto de inflexión crítico para nuestra empresa. Viraremos rápidamente hacia una cultura centrada en el cliente", ha afirmado el nuevo consejero delegado de Verizon, Dan Schulman. "No serán cambios graduales. Transformaremos de manera agresiva nuestra visión, nuestra estructura de costes y el perfil financiero de Verizon con el fin de poner a nuestros clientes en primer lugar, competir de manera eficaz y ofrecer rendimientos sostenibles a nuestros accionistas", ha añadido el directivo, que asumió el cargo el pasado 6 de octubre. PREVISIONES Y DIVIDENDO Verizon ha confirmado sus previsiones para 2025 y anticipa un alza del 2,5% al 3,5% en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado y un 'cash flow' de 37.000 a 39.000 millones de dólares (31.790 a 33.508 millones de euros). Además, ha incrementado el dividendo por decimonoveno año consecutivo hasta los US$0,69 (0,59 euros), un 1,8% más que el repartido en el trimestre concluido en diciembre de 2024.