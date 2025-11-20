Verizon recortará más de 13.000 empleos mientras busca "reorientar" la empresa

NUEVA YORK (AP) — La empresa estadounidense de telecomunicaciones Verizon está despidiendo a más de 13.000 empleados como parte de un esfuerzo para "reorientar" su estructura.

Los recortes de empleos comenzaron el jueves, según un memorando del personal del CEO de Verizon, Dan Schulman. En la carta, que fue vista por The Associated Press, Schulman señala que la estructura de costos actual de Verizon "limita" su capacidad de invertir, señalando particularmente las experiencias de los clientes.

"Debemos reorientar toda nuestra empresa en torno a entregar y deleitar a nuestros clientes", escribió Schulman. Agregó que la empresa necesitaba simplificar sus operaciones "para abordar la complejidad y la fricción que nos ralentizan y frustran a nuestros clientes".

Verizon tenía casi 100.000 empleados a tiempo completo al final del año pasado, según documentos de valores. Un portavoz confirmó que los despidos anunciados el jueves representan aproximadamente el 20% de la fuerza laboral de gestión de la empresa, que no está sindicalizada.

Verizon ha enfrentado una creciente competencia tanto en el espacio de telefonía móvil como en el de internet doméstico, particularmente de AT&T, T-Mobile y otros grandes actores del mercado. La nueva dirección de la empresa ha enfatizado la necesidad de corregir la dirección de la empresa.

Schulman asumió el cargo de CEO el mes pasado. En los resultados más recientes de la empresa, declaró que la trayectoria de Verizon estaba en un "punto de inflexión crítico" y dijo que, en lugar de cambios incrementales, Verizon "transformaría agresivamente" sus operaciones.

Para su tercer trimestre de 2025, Verizon reportó ganancias de US$4.950 millones y US$33.820 millones en ingresos. La compañía informó un crecimiento continuo de suscriptores para sus servicios inalámbricos prepagos, pero perdió un total neto de 7.000 conexiones pospago.

La noticia de los próximos despidos en Verizon fue reportada la semana pasada por The Wall Street Journal. El medio dice que los 13.000 recortes de empleos marcan la mayor ronda de despidos en la historia de la empresa.

Más allá de los recortes en la fuerza laboral de Verizon, Schulman apuntó que la empresa de Nueva York también "reduciría significativamente" sus gastos de mano de obra subcontratada y otros trabajos externos.

Es un momento difícil para el mercado laboral en general, y Verizon no es la única empresa que ha anunciado recientemente reducciones considerables en su fuerza laboral. Más y más despidos se han acumulado en empresas como Amazon, UPS, Nestlé y más.

Algunas empresas han señalado el aumento de los costos operativos derivados de la serie de nuevos aranceles del presidente Donald Trump, y los cambios en el gasto del consumidor. Otras citan una reestructuración corporativa más amplia o están redirigiendo dinero hacia la inteligencia artificial. Independientemente, tales recortes han aumentado la ansiedad de los trabajadores en todos los sectores.

Schulman reconoció el jueves que "los cambios en la tecnología y en la economía están impactando la fuerza laboral en todas las industrias". Dijo que Verizon había establecido un "Fondo de Recapacitación y Transición de Carrera" de US$20 millones para los trabajadores que dejan Verizon.

Las acciones de Verizon se mantuvieron esencialmente estables el jueves.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.