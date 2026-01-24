Vernon gana la 4ª etapa de Tour Down Under, Narváez abandona tras caída

El esprínter británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se impuso este sábado en la penúltima etapa del Tour Down Under, acortada debido al calor y marcada por el abandono del ecuatoriano Narváez tras caída, dejando el campo libre al líder Jay Vine.

Ethan Vernon, firmó la 14ª victoria de su carrera, la primera de su equipo NSN Cycling Team, sucesor del Israel-PT.

El británico fue el más fuerte en el esprint final en Willunga para llevarse la cuarta y penúltima etapa de este Tour Down Under, superando al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA-CGM) y al australiano Laurence Pithie (Red Bull- Bora Hansgrohe).

Esta etapa, aunque sin las subidas a Willunga Hill debido a la ola de calor que sacude el sur de Australia, no estuvo exenta de interés.

Apenas diez kilómetros después de la salida, en un trazado llano, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE-Team Emirates XRG) sufrió una violenta caída. El vigente campeón de la prueba, que estaba en la general a solo seis segundos de su compañero australiano Jay Vine, tuvo que ser evacuado al hospital. Según su equipo, sufre varias fracturas en las vértebras.

Vine conserva el liderato con una cómoda ventaja de más de un minuto sobre el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y el australiano Harry Sweeny (EF Education-Easypost).

- Clasificación de la 4ª etapa:

1. Ethan Vernon (GBR/IPT) los 130,8 km en 2 h 56:30.

2. Tobias Andresen (DEN/DAT) a 0.

3. Laurence Pithie (NZL/RBH) 0.

4. Brady Gilmore (AUS/IPT) 0.

5. Aaron Gate (NZL/AST) 0.

...

- Clasificación general:

1. Jay Vine (AUS/UAD) los 130,8 km en 12 h 46:46.

2. Mauro Schmid (SUI/JAY) a 1:03.

3. Harry Sweeny (AUS/EFE) 1:12.

4. Marco Brenner (GER/TUD) 1:14.

5. Andreas Kron (DEN/UXT) 1:16.

....