Vero Boquete: de la prehistoria a la modernidad en el fútbol femenino español

Vero Boquete reconoce a la AFP sentir "un poco de envidia sana" al comentar los partidos por televisión en lugar de jugarlos. La leyenda española de 38 años, recién fichada por el Como, disfruta de la Roja en la Eurocopa de Suiza 20 años después de su debut como internacional.

"¡Ni me acordaba! No ha llovido ni nada...", responde por teléfono desde el norte de Italia, donde fue presentada el lunes como nueva bandera del Como, sobre aquel talento de 18 años que daba sus primeros pasos con la Roja.

Son días frenéticos para Boquete. Entrenamientos matinales individuales para no perder la forma, chaqueta y micrófono por las tardes para comentar los partidos de España en 'prime time'.

- 'Otro mundo' -

"Entonces no daban por televisión los partidos... Era inimaginable que quitaran el telediario -como ocurre en la Eurocopa- para un partido nuestro, creo que al principio venía un periodista", recuerda.

"Ha cambiado absolutamente todo, esto es otro mundo. A nivel de organización de los torneos en 20 años se ha evolucionado muchísimo y el futuro será mejor sin duda", dice.

Vero Boquete fue la gran estrella del fútbol español previo a la actual época dorada coronada con el título mundial de 2023 y los cuatro Balones de Oro consecutivos; Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y 2024).

- Condiciones amateur -

Fue la primera española campeona de la Liga de Campeones, en 2015 con el Fráncfort, y la primera nominada a mejor jugadora mundial, un año antes.

Pero su carrera internacional se cortó de cuajo cuando el anterior seleccionador, Jorge Vilda, la excluyó del equipo por haber liderado las protestas tras las condiciones del equipo durante el Mundial de Canadá 2015, su última competición internacional.

"Eran condiciones amateur. Fuimos dos días antes del primer partido, sin jugar amistosos en seis meses, con una preparación realmente mala, sin apenas staff", recuerda. "Eso detonó exigir cambios para competir contra las grandes potencias de tú a tú", explica.

Las protestas de las jugadoras derivaron en el despido de Ignacio Quereda, un técnico chapado a la antigua que llevaba 27 años en el cargo.

- "El potencial estaba ahí" -

Boquete, con la experiencia de haber jugado en todo el planeta -ocho países, 19 equipos-, sabía que España tenía el talento para ser una potencia mundial.

"Y se vio enseguida, tras 2015, en el siguiente Mundial en 2019 se compite contra Estados Unidos (eliminación en octavos) y luego campeonas del Mundo en 2023, ahora somos el referente", subraya.

"El potencial estaba ahí, para mí las españolas de otras generaciones ya eran las mejores. Está claro que un país como España, con la cultura de fútbol que tenemos, naces y creces viendo fútbol.

Es algo que otros países no tienen", continúa. Boquete reconoce que le da "pena y rabia" haber sacrificado su carrera internacional y no haber podido "disfrutar de muchos más años" con la Roja. "Pero soy consciente de que era necesario. Al final cada una tiene su momento histórico dentro de esa historia del fútbol femenino y tienes que jugar tu papel, tener tu rol. En ese sentido estoy muy tranquila", añade. Esplendor actual "En los últimos meses ya se calmó un poco todo y creo que en España se habla de fútbol y ya está. Los cambios en la federación han ayudado y ahora las jugadoras pueden centrarse solo y única y exclusivamente en jugar al fútbol", continúa. En la Eurocopa Boquete considera que el juego que es capaz de desplegar España está "a otro nivel". "Las otras selecciones te pueden hacer daño porque tienen buenas jugadoras pero lo que es juego en sí, yo creo que España está un peldaño por encima del resto", subraya. "El nivel de conocimiento del juego, el buscar las soluciones que tiene España individualmente y colectivamente, ese entendimiento del juego no lo tiene absolutamente ninguna selección ni ninguna jugadora que no sea española", concluye. pm/dam