Véronique Nichanian, diseñadora de Hermès, se marcha después de 37 años

PARÍS, 17 oct (Reuters) - Véronique Nichanian, directora artística de moda masculina de Hermès, deja su puesto tras 37 años en la marca, según confirmó Hermès el viernes.

Su marcha se produce en un contexto de renovación del sector, en el que decenas de marcas de moda de alta gama contratan a nuevos diseñadores, como Matthieu Blazy, de 41 años, en Chanel, y Jonathan Anderson, de 41 años, en Dior.

Nichanian, de 71 años, diseñaba desde 1988 la moda masculina de la casa francesa. El diario Le Figaro se hizo eco de la noticia.

Su último desfile será en enero, según informó Hermès en un comunicado.

El cambio radical en la dirección creativa del sector del lujo se ha producido en un momento en que las marcas de gama alta tienen dificultades para salir de una prolongada depresión y atraer de nuevo a las tiendas a los compradores cansados de la inflación.

Pero Hermès, el fabricante de bolsos Birkin, ha sido una excepción y ha registrado un crecimiento de las ventas gracias a que sus clientes adinerados siguen comprando los bolsos clásicos de la marca. (Información de Mimosa Spencer; edición de Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)