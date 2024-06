VERSION CORREGIDA El 10º evento Prime Day de Amazon regresa el 16 y 17 de julio con millones de ofertas exclusivas para los miembros de Amazon Prime

Seattle--(business wire)--jun. 25, 2024--

Amazon (nasdaq: amzn) anunció hoy que los clientes pueden ahorrar en grande este verano durante su 10º evento prime day. desde el 16 de julio a las 12:01 a.m. pdt hasta el 17 de julio, los miembros de amazon prime obtienen acceso exclusivo a millones de ofertas en más de 35 categorías que incluyen electrónicos, cocina, belleza y ropa. las nuevas ofertas aparecerán cada 5 minutos durante determinados períodos del evento para que los miembros puedan regresar, encontrar algo que les guste y comprar frecuentemente. este año una vez más, antes del evento, los miembros de amazon prime también pueden solicitar acceso a ofertas solo por invitación (ofertas exclusivas de prime day que se espera que se agoten), incluido hasta un 40 % de descuento en auriculares inalámbricos de sony y hasta un 30 % de descuento en productos de peloton. ¿aún no eres miembro de amazon prime? ¡no es demasiado tarde para unirte a amazon prime y empezar a ahorrar ya! los clientes pueden inscribirse en amazon prime o iniciar una prueba gratuita en amazon.com/esprimeday para participar como miembros en este evento exclusivo con entrega rápida y gratuita, y así aprovechar amazon al máximo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240624367059/es/

El 10º evento Prime Day de Amazon regresa el 16 y 17 de julio con millones de ofertas exclusivas para los miembros de Amazon Prime (Graphic: Business Wire)

Megan Thee Stallion da inicio al evento de ofertas al anunciar las fechas de Prime Day con su último video musical y la nueva canción original “It’s Prime Day.” Los miembros de Prime pueden comprar los artículos seleccionados por Megan Thee Stallion para Prime Day, inspirados en sus diferentes intereses que se destacan en el video musical. Su selección incluye artículos de su nueva colección de productos de Hot Girl Summer Tour que estarán en las primeras ofertas. La canción, que estará disponible exclusivamente en Amazon Music a partir de hoy, es un tema extra de su próximo álbum MEGAN, que se estrenará el 28 de junio para los fanáticos que lo escuchen solo en Amazon Music. Cada día, desde el 8 de julio hasta el 15 de julio, otros influencers, incluidos Jess Sims, Alyssa McKay, Monet McMichael, Jared McCain, Millie Bobby Brown, Meredith Duxbury y Alix Earle, ofrecerán ofertas increíbles en sus productos favoritos de populares categorías como belleza, deporte y hogar.

“Prime Day es una celebración del valor que brindamos a los miembros durante todo el año y presenta millones de ofertas en más de 35 categorías de productos, así como descuentos en dispositivos de Amazon, entretenimiento de calidad, comestibles, viajes y más durante el evento”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “De hecho, en el transcurso del año pasado, los clientes de Amazon ahorraron cerca de $24 mil millones en ofertas y cupones, y los miembros de Prime disfrutaron de la gran mayoría de esos ahorros, incluidos más de $2,5 mil millones durante la edición de Prime Day del 2023”.

Saca la nota perfecta en el regreso a la escuela y en las compras universitarias

Vuelven las guías de compras para la escuela y la universidad, con ofertas en todo lo que los padres, estudiantes y maestros necesitan para la próxima temporada escolar. Mediante filtros de compra convenientes, los clientes pueden buscar productos por precio y elegir la velocidad de entrega deseada, incluyendo la entrega el mismo día, que actualmente está disponible para clientes en más de 110 áreas metropolitanas de EE.UU. Aquellos que buscan ideas para la decoración de su dormitorio universitario pueden encontrar sus estilos personales en las listas de productos derivados de tendencias populares en las redes sociales para diseñar su espacio, a su manera. Visita amazon.com/regresoaclases y amazon.com/paralauniversidad para descubrir las guías de compras y comenzar a comprar. Los jóvenes de 18 a 24 años y los estudiantes universitarios pueden obtener una prueba de seis meses de Prime Student en amazon.com/nuevostudent y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por año. Para iniciar los días de ahorros, Amazon Basics cautivará a los clientes con un 40 % de descuento en útiles escolares y en artículos básicos para el dormitorio universitario, y Amazon Essentials ofrecerá un 40 % de descuento en las siguientes prendas cómodas y acogedoras: camisetas de cuello redondo, suéteres con capucha y pantalones deportivos.

Primeras ofertas, cómpralas ahora

Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar a disfrutar de los ahorros de Prime Day ahora mismo, con las primeras ofertas en productos de marcas populares como Nordic Track, refrescos prebióticos de poppi y Hatch. Otras de las primeras ofertas incluyen:

Prepárate para Prime Day

Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar a prepararse para Prime Day ahora mismo, con alertas de ofertas, ofertas solo por invitación y notificaciones personalizadas de ofertas. Aquí encontrarás algunas formas para aprovechar Prime Day al máximo.

Descubre las ofertas de Prime Day en todo el mundo

Prime Day comenzará el 16 de julio en Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Arabia Saudita, Singapur, España, Suecia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, EE.UU. y el Reino Unido. Los miembros de Amazon Prime en India podrán realizar sus compras de Prime Day a finales de este verano.

Sobre Prime

Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros pagos de Amazon Prime alrededor del mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, al valor excepcional y a la entrega rápida de Amazon. En EE.UU., los miembros tienen acceso a entrega el mismo día o en un día en decenas de millones de los productos más populares. Cualquier persona puede inscribirse en Amazon Prime por $14,99 al mes o $139 al año o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime si es elegible. Además, los jóvenes de 18 a 24 años pueden realizar una prueba de Prime Student durante seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Prime, incluyendo las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/prime.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita aboutamazon.com/espanol y sigue a @AmazonNews.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240624367059/es/

CONTACT: Amazon.com, Inc.

Media Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: music influencer entertainment lgbtq+ cruise office products women transportation online toys travel small business hispanic celebrity supermarket footwear specialty online retail teens consumer food/beverage children fashion cosmetics retail electronic commerce consumer electronics home goods technology delivery services communications professional services tv and radio

SOURCE: Amazon.com, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/25/2024 03:42 am/disc: 06/25/2024 03:42 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240624367059/es

AP