Verstappen afirma que el nuevo coche de Red Bull le puso "la piel de gallina"

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, afirmó que aún desconoce cómo se desarrollará el Gran Premio de Australia, que abre el fin de semana la temporada bajo un nuevo y radical marco reglamentario.

Verstappen expresó cierta decepción durante las pruebas de pretemporada en Baréin debido a los cambios en el reglamento técnico de este año, que implicaron una profunda revisión del chasis y de las unidades de potencia de todos los equipos.

Las nuevas normas obligarán a los pilotos a gestionar de forma más eficiente el uso de las baterías en cada vuelta, una exigencia que Verstappen describió como una medida "anti-carreras".

Pese a ello, el neerlandés se mostró optimista tras reunir una importante cantidad de información técnica y anticipa con expectación la carrera inaugural de la temporada, que se disputará este fin de semana en Melbourne.

"Ha sido una larga preparación hasta llegar a este punto y es emocionante volver a competir", señaló Verstappen, quien ganó seis de los últimos nueve Grandes Premios de 2025, aunque no pudo revalidar el título mundial.

"En Baréin, ver el coche con nuestra propia unidad de potencia completar tantas vueltas fue muy impresionante. Hemos pasado mucho tiempo probando el monoplaza en el simulador, así que cuando finalmente vimos el vehículo listo para correr, se me puso la piel de gallina".

Red Bull decidió prescindir de los motores Honda y competir esta temporada con unidades de potencia desarrolladas íntegramente en su fábrica, un cambio que representa un nuevo desafío tecnológico para el equipo.

El jefe de la escudería, Laurent Mekies, calificó el proyecto como "uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado en nuestro deporte", aunque destacó que el desafío ha sido asumido de manera colectiva.

"Este fin de semana representa el paso más importante en ese camino hasta ahora", concluyó.