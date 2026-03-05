Verstappen afirma que es demasiado tarde para cambiar de rumbo en la nueva era de la F1
Por Ian Ransom
MELBOURNE, 5 mar (Reuters) - El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen no es partidario de los enormes cambios técnicos de la F1, pero cree que han llegado para quedarse.
Durante las pruebas de pretemporada, el piloto de Red Bull se mostró crítico con los motores más electrificados, que exigen a los pilotos ser más tácticos en el uso y la regeneración de la energía, y los describió como «Fórmula E con esteroides».
Otros pilotos también han expresado su preocupación antes del Gran Premio de Australia, que abre la temporada el domingo, donde se enfrentarán por primera vez a los cambios en condiciones de carrera.
Carlos Sainz, de Williams, dijo a periodistas en Albert Park que la FIA, como organismo rector, debía escuchar las opiniones de los pilotos y ser flexible para ajustar el reglamento de una carrera a otra.
Verstappen dijo que era «un poco tarde» para eso.
«Todo, la cantidad de dinero que se ha invertido también en estas normas, va a estar ahí durante un tiempo», declaró a periodistas.
«De repente, ahora que se han planteado estas cuestiones, es un poco tarde».
Sin embargo, Verstappen elogió los coches RB22 de Red Bull, que competirán con su propio motor por primera vez en Australia. «Me sorprendió muy positivamente cómo se sentía todo», dijo. «Además, los cambios en las normas han sido muy complejos para todos, pero en cuanto a las sensaciones en el coche, la experiencia de conducción entre el motor y el coche fue buena».
Mercedes y Ferrari parecen tener ventaja sobre sus rivales tras las pruebas de pretemporada, Verstappen reconoció que es poco probable que Red Bull fuera el equipo más rápido.
«En cuanto al rendimiento, creo que queremos ser un poco más rápidos», afirmó.
«Y, naturalmente, creo que todo el mundo siempre quiere ser más rápido, pero por lo que aprendimos en Baréin (en las pruebas), no somos los más rápidos».
