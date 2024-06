Verstappen alcanza en austria su pole 40, en jornada en que además gana carrera sprint

(Actualiza con citas y detalles)

SPIELBERG, Austria, 29 jun (Reuters) - El triple campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, siguió su victoria de la carrera sprint del sábado colocando nuevamente su auto en la pole position para el Gran Premio de Austria del domingo, con Lando Norris de McLaren nuevamente en la primera fila.

La pole fue la número 40 de su carrera para el neerlandés de 26 años y la quinta en el Red Bull Ring, sede del equipo, donde ha ganado más veces que cualquier piloto actual y puede contar con el gran apoyo de su "ejército naranja" de seguidores.

George Russell, de Mercedes, fue el tercero más rápido para Mercedes, después de que se dictaminara que Oscar Piastri de McLaren había excedido los límites de la pista y fuera degradado al séptimo lugar en la parrilla.

Carlos Sainz, de Ferrari, largará cuarto en el Red Bull Ring de Spielberg, con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, quinto y Charles Leclerc, de Ferrari, sexto.

"Intentamos ajustar el coche un poco después de las cosas que aprendimos esta mañana, creo que funcionó bien", dijo Verstappen, quien fue perseguido duramente por los pilotos de McLaren en el sprint pero se vio mucho más rápido en la clasificación.

Verstappen consiguió la pole provisional con una vuelta de un minuto y 04,426 segundos y luego fue aún más rápido con un giro final de 1:04,314.

"Ha pasado un tiempo desde que hemos estado en la pole (para un gran premio), así que es genial", dijo Verstappen, sin contar el primer puesto en el sprint. "Es una gran sensación. El equipo ha estado trabajando muy duro para hacer que el coche sea más competitivo y creo que es una gran declaración".

Norris, el rival más cercano del campeón, pero a 71 puntos de distancia y sintiéndose mal durante todo el fin de semana, no tuvo respuesta y terminó la sesión 0,404 más lento.

"Creo que fue todo lo que pudimos hacer hoy. Max estaba en su propia liga. Claramente, mucho más rápido que nosotros, así que estoy feliz", dijo el británico.

Piastri había llegado segundo momentáneamente, pero Norris empujó al australiano a la tercera posición y los comisarios añadieron otros cuatro puestos después de dictaminar que se había salido completamente de la pista en la curva seis.

El piloto de McLaren no estaba contento con una decisión tan ajustada que calificó de vergonzosa.

"No me salí de la pista, me quedé en la pista", dijo.

El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, clasificó octavo, Nico Hulkenberg noveno con Haas y Esteban Ocon completó el top 10 con Alpine, propiedad de Renault. (Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters