¡La Fórmula 1 es su reino y pronto será su imperio! El genio de Red Bull Max Verstappen se proclamó campeón mundial por tercer año consecutivo, con solo 26 años, este sábado durante la carrera esprint del Gran Premio de Catar.

"Es fantástico, estoy muy orgulloso del trabajo del equipo, estoy contento de formar parte de este grupo. Ser campeón del mundo es increíble", dijo.

En el circuito de Lusail el neerlandés solo necesitaba tres puntos para proclamarse campeón y aprovechó el abandono de su compañero Sergio Pérez, el único que podía alcanzarlo en la general del Mundial, que fue golpeado por el francés Esteban Ocon (Alpine), para sellar el título.

Verstappen, tercero en el momento del accidente de Pérez, ni siquiera necesitó esperar al final de la carrera esprint, en la que fue segundo por detrás del australiano Oscar Piastri (McLaren).

"Lo he visto (el accidente de Pérez), pero estaba concentrado en el objetivo de ganar la carrera por lo que no pensé en el título. No tuvimos mucha suerte hoy con todos esos vehículos de seguridad", explicó.

- Recorrido casi perfecto -

Paradójicamente, Verstappen selló el Mundial en una jornada en la que no se mostró tan imperial como acostumbra. Tercero en la parrilla de salida, no fue capaz de alcanzar a Piastri, que salió desde la pole position, en una carrera en la que el coche de seguridad tuvo que aparecer en tres ocasiones.

Su tercer título, esperado desde hace semanas, recompensa la temporada casi perfecta del neerlandés, que ha ganado 13 de las 16 carreras disputadas, incluida una serie de diez victorias consecutivas.

Sin contar el circuito urbano de Singapur, donde finalizó quinto a mediados de septiembre, Verstappen siempre ha terminado en una de las dos primeras posiciones. Logra su tercera corona a seis carreras del final, igualando la marca de la leyenda alemana Michael Schumacher en 2002.

El piloto de Red Bull, que había ya ofrecido el título de constructores a su escudería en Japón hace dos semanas, explotó a la perfección la superioridad de su monoplaza RB19, sin casi cometer errores.

Verstappen, que logró el récord de victorias consecutivas (10) en F1 a principios de septiembre en Monza, en las tierras de Ferrari, deberá batir varias marcas en las próximas semanas, entre ellos el mayor número de puntos inscritos en una temporada o la diferencia mayor con el primer perseguidor.

- En el club de Stewart, Lauda y Senna -

"Saboreo el presente, ya he logrado mucho más de lo que había soñado. Pero no estoy en la Fórmula 1 para batir récords, piloto simplemente para ganar cada carrera", explicó el neerlandés.

Con su tercer título mundial el piloto nacido en Hasselt (Bélgica), alcanza en el palmarés histórico a leyendas como Jackie Stewart, Niki Lauda o Ayrton Senna, aunque todavía lejos de la pareja que comparte el récord, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, con siete.

"Ha sido el más dominante de largo, así que no es una sorpresa ver a Max unirse a algunos de los grandes nombres de los que hablamos antes", declaró el patrón de Red Bull Christian Horner.

"Está en ese grupo ahora. La manera en la que ha conducido este año ha sido extraterrestre", elogió.

El neerlandés espera festejar su título este sábado "con otra que no sea agua con gas", pero prometió "estar bien el domingo" para una carrera en la que saldrá desde la pole position.

"No estoy en Fórmula 1 para dejar un legado o cazar récords, estoy para ganar y disfrutar con los que me permiten hacerlo", insistió con humildad el que fuera 'enfant terrible' del 'paddock' en sus primeros años en la Fórmula 1.

