Verstappen consigue la pole position para carrera sprint en el GP de EE.UU.

AUSTIN, EEUU, 17 oct - Max Verstappen, de Red Bull, venció el viernes a los aspirantes al título de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri con una última vuelta rápida para conseguir la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

El cuatro veces campeón del mundo recorrió el Circuito de las Américas con un tiempo récord de un minuto 32.143 segundos después de que Norris, que marcó el ritmo en las dos primeras fases y también en la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana, colocara su coche en la pole provisional.

Norris fue 0,071 más lento que su rival holandés, que ha vencido a ambos pilotos de McLaren en los últimos tres grandes premios regulares, pero sigue a 63 puntos del líder del campeonato, Piastri.

Con ocho puntos en juego para el ganador de la carrera de 100 kilómetros del sábado, él y Norris (22 puntos detrás de Piastri) tienen una buena oportunidad de reducir la brecha con el australiano que fue tres décimas más lento que su compañero de equipo.

"Funcionó bien, pero todavía espero que sea una batalla dura mañana en los sprints, pero creo que eso es exactamente lo que queremos ver", dijo Verstappen, quien ha sido el rey de los sprints con 12 victorias y ahora 10 poles desde que se introdujo el formato por primera vez en 2021.

"El viento soplaba con rachas. La pista también está muy bacheada, así que los coches pueden adelantarte fácilmente a alta velocidad. En una clasificación así, hay que dejar algunos márgenes aquí y allá, pero para nosotros ha sido un muy buen día", agregó.

McLaren ha ganado el campeonato de constructores por segundo año consecutivo y busca el primer título de pilotos del equipo desde que el siete veces campeón Lewis Hamilton abrió su cuenta en 2008.

Norris comenzó la carrera principal desde la pole position el año pasado y espera hacer una salida limpia y rápida sin enredarse con Verstappen o Piastri, como hizo en la carrera anterior en Singapur.

"Por supuesto, me hubiera encantado estar en la pole, pero no es una sorpresa para nosotros ser un poco más lentos que los Red Bull, pero aún así estoy bastante contento. No sé cuánto me equivoqué, pero pude mejorar un par de cosas aquí y allá, y simplemente me topé un poco mal con algunos baches, diría yo, pero esa es la dificultad de esta pista", dijo el piloto británico a los periodistas.

Piastri dijo que podría haberlo hecho mejor.

"Para ser sincero, creo que fue una vuelta bastante floja, simplemente no conseguí controlarme.

Me siento un poco afortunado por ser tercero, pero creo que el ritmo del coche es bueno", apuntó el piloto australiano.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue el cuarto más rápido en un impresionante resultado, seguido por George Russell, ganador en Singapur, quinto para Mercedes, y Fernando Alonso, de Aston Martin, sexto.

Williams tuvo a Carlos Sainz clasificando séptimo, mientras que Hamilton comenzará octavo para Ferrari, pero por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc en décimo lugar. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)