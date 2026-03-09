Verstappen correrá en las 24 Horas de Nürburgring en mayo

9 mar (Reuters) - El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Max Verstappen competirá en las 24 Horas de Nürburgring en mayo con su propio equipo de autos deportivos Mercedes GT3 y el respaldo de Red Bull, según anunciaron el lunes.

Verstappen, piloto de Red Bull, ya ha competido en varias carreras de autos deportivos y tiene experiencia previa en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

El neerlandés de 28 años compartirá las tareas de conducción con el austriaco Lucas Auer, el andorrano Jules Gounon y el español Daniel Juncadella en un auto del equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing que llevará su familiar número 3 de F1.

Mercedes AMG Motorsport ha anunciado que Verstappen también participará en una carrera de preparación en Nürburgring el 21 de marzo, tras ser reprogramada para garantizar su participación entre las carreras de F1 en China y Japón.

Las 24 Horas de Nürburgring, que se celebrarán los días 16 y 17 de mayo, se sitúan entre el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo, y el de Canadá, en Montreal, el 24 de mayo.

La carrera, que se celebra anualmente desde 1970, combina el famoso y temible trazado de Nordschleife, conocido como el "Infierno Verde" cuando acogió la F1 en los años 60 y 70, con el circuito más moderno del Gran Premio moderno en un bucle de 25 kilómetros.

Verstappen y sus compañeros de equipo compartirán el auto en turnos separados al volante.

"Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito como este. Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad", dijo Verstappen en un comunicado. (Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)