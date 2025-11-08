Verstappen da por perdidas opciones al título tras desastrosa clasificación en Sao Paulo

Por Bernardo Barbosa y Gabriel Araujo

SAO PAULO, 8 nov (Reuters) - Max Verstappen dio por perdidas sus opciones al título de Fórmula Uno después de que el piloto de Red Bull se clasificara sorprendentemente en el lugar 16 para el Gran Premio de Sao Paulo del domingo.

El neerlandés, tercero en la clasificación por detrás de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y en busca de un quinto campeonato del mundo consecutivo, había terminado cuarto en la carrera al sprint ganada por Norris poco más temprano.

"Puedo olvidarme de eso", dijo Verstappen, ahora 39 puntos por detrás del británico, a los periodistas el sábado cuando se le preguntó por sus pensamientos sobre el campeonato.

Norris se clasificó en la pole para la carrera principal con Piastri cuarto.

Preguntado sobre si realmente pensaba eso, el piloto neerlandés respondió: "Sí, seguro". "Donde estamos empezando, eso no va a funcionar. Y con este tipo de actuaciones, quiero decir, olvídate de eso".

Verstappen había dicho antes de Brasil que necesitaba perfección para tener una oportunidad real, y algo de suerte, a falta de cuatro carreras y un sprint.

En lugar de eso, luchó por el agarre en Interlagos y los cambios en el automóvil tampoco funcionaron.

"No ha ido bien. Parece que no entendemos realmente por qué está yendo así", dijo Verstappen. "Definitivamente algo anda mal y parece que no entendemos cómo arreglarlo en este momento".

En declaraciones a Sky Sports añadió: "Fue simplemente malo. No podía empujar en absoluto. El automóvil estaba por todas partes, derrapaba mucho".

El piloto de 28 años ganó el Gran Premio de Brasil del año pasado tras salir 17º en una de sus mejores carreras, pero sugirió que no creía que el rayo cayera dos veces.

"Son circunstancias diferentes", dijo. (Reporte de Bernardo Barbosa y Gabriel Araújo; Editado en Español por Manuel Farías)