Verstappen desaira a la fia tras su "ridícula" sanción por insultar

Por Rae Wee

SINGAPUR, 21 sep (Reuters) - Max Verstappen desairó el sábado al organismo rector de la Fórmula Uno en una conferencia de prensa del Gran Premio de Singapur, en la que Lewis Hamilton sugirió que el actual campeón no debería ser sancionado por insultar.

El líder del campeonato, de Red Bull, recibió la orden de la FIA de realizar el equivalente a un servicio comunitario después de que insultara en una rueda de prensa oficial el jueves.

Verstappen habló con el público y la prensa tras clasificar segundo para la carrera del domingo, pero desarrolló una reticencia repentina en la conferencia de prensa de la FIA.

A la pregunta de qué había cambiado del coche durante la noche, Verstappen respondió simplemente "mucho". Cuando se le pidió que diera más detalles, añadió: "No, puede que me multen o me den un día extra".

A la pregunta de si se sentía confiado con el ritmo de carrera respondió "quizás", mientras que cuando se le consultó si la carrera era un paso hacia lo desconocido respondió "es una incógnita. Sí".

"Lo descubriré mañana", sostuvo cuando se le preguntó por su táctica de carrera.

El tricampeón del mundo dijo entonces a un periodista que prefería que las preguntas se le hicieran fuera de la sala, haciendo una señal con el pulgar hacia arriba cuando se le preguntó si hablaría en otro lugar.

A una nueva pregunta sobre la posibilidad de que su comportamiento desencadenara otra sanción, y posiblemente más servicios comunitarios, respondió con un lacónico "sin comentarios".

Verstappen explicó más tarde su comportamiento a los periodistas en el paddock.

"Me parece ridículo lo que pasó, así que ¿por qué debería dar respuestas completas? Porque es muy fácil, aparentemente, que te pongan una multa o te impongan algún tipo de sanción", dijo.

"Así que prefiero no hablar mucho, guardar mi voz. Podemos hacer las entrevistas también en otro sitio".

El piloto de McLaren Lando Norris, que clasificó en la pole position y estaba sentado junto a Verstappen, bromeó inicialmente con que el campeón se merecía el castigo, pero luego respaldó a su amigo. "Creo que es bastante injusto. No estoy de acuerdo con nada de eso", destacó.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, se mostró de acuerdo: "Creo que es un poco una broma, para ser honesto. Esto es la cima del deporte. Se cometen errores. Yo desde luego no lo haría (el servicio comunitario), y espero que Max tampoco lo haga", añadió.

La FIA ha tomado medidas drásticas contra las malas palabras desde que el emiratí Mohammed Ben Sulayem asumió el cargo a finales de 2021.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)

Reuters