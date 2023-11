El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen resaltó la estrategia usada por su equipo para ganar este domingo el GP de Brasil de Fórmula 1, la 17ª victoria que logra en 20 carreras disputadas esta temporada.

"No podía cometer errores. Correr aquí con alta degradación no es lo más fácil, no te puedes relajar. Todo lo que hicimos fue bueno, la estrategia, por lo que estoy muy feliz", dijo Verstappen tras el triunfo.

El tricampeón de la F1 destacó la importancia que partir desde la primera posición, tras liderar la clasificación el viernes.

"La salida es siempre muy importante. Después es simplemente cuidar de los neumáticos. El coche estaba bien, conseguí abrir distancia en relación a Lando (Norris), después estuve muy fuerte", afirmó

Verstappen agregó que pese a que todo iba "muy bien", en Interlagos "la degradación de los neumáticos es grande, necesitamos concentrarnos para cuidar de los neumáticos".

El neerlandés estableció tres nuevos récords de una temporada este domingo: el de victorias (17), el de mayor porcentaje de victorias, aún con dos carreras por disputarse (77,2 % en el caso que no ganara ninguna de las dos) y el ser el primer piloto que supera los 500 puntos al llegar a los 524.

Verstappen habló de la próxima cita de la F1, el 19 de noviembre en Las Vegas.

"Todavía no conozco la p1sta, para ser honesto. La última vez que probé la pista en carrera, me fui a la pared muchas veces. Es un circuito de calle, no tenemos experiencia, no sabemos la adherencia...puede haber sorpresas", comentó.

Por su parte, el segundo clasificado, el británico de McLaren Lando Norris, destacó que la evolución de su coche desde la prueba de pretemporada, que les permite luchar contra los Red Bull, es "señal de cosas buenas" para la escudaría británica.

"Fue una carrera muy buena, no podía haber ido mejor. Conseguí un ritmo muy bueno, igual que ayer (en la carrera esprint)", dijo el segundo del podio.

"En la segunda salida, fui más agresivo. Fue lo mejor que pudimos hacer. Max (Verstappen) parece siempre tener algo más. La segunda plaza fue un bonito resultado", comentó Norris.

Norris terminó bromeando sobre su experiencia en Interlagos, tras decir el jueves que no tenía recuerdos positivos del circuito brasileño. Con el podio de este domingo, todo cambió: "Ahora amo Brasil", dijo entre risas.

