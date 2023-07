Verstappen dice que 24 carreras de f1 al año son demasiadas

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 6 jul (Reuters) - El doble campeón del mundo de Fórmula Uno Max Verstappen puso en duda su permanencia en el deporte, diciendo el jueves que la ampliación del calendario a un récord de 24 carreras "definitivamente no ayuda".

El piloto británico de Mercedes George Russell, rival del neerlandés de 25 años, se rió y sugirió que la amenaza de retiro podría ser sólo parte de una posición de negociación para un contrato aún más lucrativo.

La Fórmula Uno publicó el miércoles un calendario de 24 carreras para 2024, que van desde principios de marzo hasta diciembre y terminan con dos carreras triples, es decir, de tres carreras en fines de semana sucesivos.

"Es demasiado para mí, pero tenemos que lidiar con ello", dijo Verstappen a periodistas en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde está buscando un récord de una undécima victoria consecutiva para su equipo.

"Creo que es un poco más lógico de la forma en que está planeado al menos, supongo que es mejor para todos", dijo sobre la distribución de las carreras. "Tienen que juntarse más cosas para que me decida si me quedo más tiempo o no. Todas estas cosas no ayudan, seguro".

El campeón también ha criticado el formato sprint y la normativa de motores para 2026.

Verstappen, que tiene contrato hasta finales de 2028 y ya ha participado en 172 grandes premios desde su debut en 2015, tiene una ventaja de 81 puntos sobre el mexicano Sergio Pérez, su compañero de escudería, en el campeonato después de nueve carreras.

Russell, el último piloto que no es de Red Bull que ha ganado una carrera, en Brasil en noviembre pasado, bromeó diciendo que Verstappen estaba "lloriqueando porque quiere más dinero".

"Es el mejor pagado de esta parrilla y con razón por lo que está logrando, pero creo que todo es una gran táctica, su amenaza de retirada", añadió el británico. "Espero que no lo haga. Espero que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo". (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier López de Lérida)

