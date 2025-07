Verstappen dice que la salida de Horner no influirá en su propio futuro en la F1

Por Alan Baldwin

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica, 24 jul (Reuters) - El vigente campeón del Mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, dijo el jueves que el despido de Christian Horner como jefe de Red Bull no cambiará las decisiones sobre su propio futuro y que la escudería aún se sigue sintiendo como una segunda familia.

El despido de Horner este mes puso fin a un mandato de 20 años y alimentó las especulaciones sobre el piloto holandés, en un momento en que Mercedes se ha mostrado interesado en contratar al cuatro veces campeón del mundo.

"La dirección decidió probablemente que quería dirigir el barco en una dirección diferente", dijo el piloto holandés, relajado y sonriente, a los periodistas, antes del Gran Premio de Bélgica. "Todos los demás, por supuesto, tienen que aceptarlo y mirar hacia adelante. Y yo miro hacia adelante".

"También estoy entusiasmado con que el equipo siga adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer. Mirar atrás no tiene sentido. No te va a hacer más rápido", señaló.

"Al mismo tiempo, apreciamos por supuesto estos 20 años y especialmente por mi parte, los 10, 11 que he formado parte de Red Bull. Esas cosas siempre serán recordadas", agregó. "La relación entre Christian y yo, por ejemplo, eso no cambia. Por supuesto, él no está aquí ahora en los fines de semana de carrera, pero sigue siendo como una segunda familia para mí".

Verstappen ha ganado todos sus títulos en Red Bull, a partir de 2021, pero sus posibilidades de un quinto consecutivo están retrocediendo rápidamente ante el dominio de McLaren.

El piloto de 27 años dijo que los propietarios de Red Bull tienen todo el derecho a dirigir el equipo como mejor les pareciera. "Lo único que importa es que trabajemos en el auto y lo hagamos tan rápido como podamos, de verdad (...) el último año y medio no ha sido lo que queremos ser", indicó.

Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que no pilote para Red Bull el año que viene, sonrió: "También existe la posibilidad de que no me despierte mañana. En ese caso, no manejaré. La vida es impredecible. Pero en general, estoy muy feliz donde estoy".

(Editado en español por Carlos Serrano)