Verstappen dice que no habrá cambios en su estilo pese al riesgo de prohibición de correr

Por Alan Baldwin

MONTREAL, Canadá, 13 jun (Reuters) - Max Verstappen no ve la necesidad de cambiar su forma de correr a pesar de la amenaza de una prohibición de correr que pende sobre él en el Gran Premio de Canadá.

El tetracampeón del mundo de Red Bull está a un punto de recibir la sanción automática tras una polémica colisión con su rival de Mercedes George Russell en el Gran Premio de España.

En declaraciones a periodistas en el Circuito Gilles Villeneuve, Verstappen dijo que la situación no cambia nada para él. "¿Por qué debería hacerlo?", dijo, cuando se le preguntó sobre si correrá de manera diferente.

"Quiero decir, no puedo echarme atrás en todo. Simplemente voy a correr como siempre. Confío en mí mismo", añadió el piloto neerlandés, que reconoció que lo que hizo en España estuvo mal y no debería haber ocurrido. "Todo el mundo comete errores en la vida. Todos aprendemos de ellos y seguimos adelante".

Al ser consultado sobre si merecía estar al borde de la exclusión, una situación que reconoció que "no es ideal", Verstappen se encogió de hombros.

"¿Qué es justo? ¿Es justo que tenga 11 puntos (de penalización)? No lo sé. Pero al mismo tiempo, la vida no es justa. Si lo miras así, no me preocupa", comentó. "Sólo vengo aquí a correr, y siempre correré duro, correré como creo que debo correr y luego pasaremos a la siguiente carrera".

Verstappen marcha tercero en el campeonato, a 49 puntos del líder, Oscar Piastri de McLaren, tras nueve de 24 carreras. El piloto de Red Bull ha ganado dos veces esta temporada.

(Editado en español por Carlos Serrano)