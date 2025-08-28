Verstappen, feliz por el regreso de su antiguo compañero “Checo” Pérez a la F1

ZANDVOORT, Países Bajos, 28 ago (Reuters) - Max Verstappen dijo el jueves que felicitó a su ex compañero de equipo en Red Bull Sergio Pérez tan pronto como se enteró de que el mexicano había asegurado el regreso a la Fórmula Uno la próxima temporada con la recién llegada escudería Cadillac.

Pérez fue compañero del cuatro veces campeón del mundo en Red Bull de 2021 a 2024, pero se fue después de una dramática caída en su desempeño. El regreso del piloto de 35 años, junto a Valtteri Bottas, con los debutantes de 2026 se anunció el martes.

"Rápidamente, cuando vi que salía la noticia, le envié un mensaje", dijo Verstappen a periodistas antes del Gran Premio de Países Bajos.

"Por supuesto, estoy muy contento por él de que haya conseguido un asiento. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Estoy contento de verle de nuevo en la parrilla", agregó. "Creo que su rendimiento dependerá de lo bueno que sea el coche, pero es una nueva oportunidad y estoy seguro de que está muy ilusionado".

Pérez, ganador de seis carreras en la Fórmula 1, fue subcampeón del campeonato tras Verstappen en 2023, pero cayó al octavo puesto en 2024, cuando su compañero de equipo se hizo con su cuarto título consecutivo.

Sus sucesores Liam Lawson, que duró dos carreras, y Yuki Tsunoda también han tenido problemas en un equipo en el que Verstappen es el claro número uno y el coche está afinado a su gusto.

Desde la marcha de Pérez, Verstappen ha ganado dos carreras y ha sumado 187 puntos, pero sus compañeros solo han sumado siete, con Tsunoda teniendo como mejores resultados un sexto lugar en el sprint de Miami y un noveno puesto en grandes premios regulares.

Verstappen dijo que Pérez tiene ahora la oportunidad de empezar de cero con el undécimo equipo del deporte.

"Creo que también por su parte, sólo una mitad de la temporada no define lo que puedes hacer, ¿verdad? Creo que él también es relajado con eso. Algunas personas quizás se detienen un poco más en ello", añadió.

"Ha demostrado muchas cosas grandes incluso antes de llegar a Red Bull, durante la época de Red Bull. Sólo tiene que volver a disfrutar y pasárselo bien". (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Manuel Farías)