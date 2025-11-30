Verstappen gana el GP de Catar, el título de F1 se decidirá en Abu Dabi
El tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita.
Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo este domingo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz (Williams) luego de una mala estrategia de paradas en boxes y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.
El británico sigue dependiendo de sí mismo gracias a los 12 puntos de margen sobre el neerlandés y a los 16 sobre su compañero australiano antes de una carrera en el circuito de Yas Marina donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.
La última vez que el título se decidió en la última carrera fue el año 2021 cuando el británico Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de Mercedes, perdió el título mundial en la última vuelta contra Max Verstappen.
