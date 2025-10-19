Verstappen gana el GP de EEUU y se acerca a la cima del campeonato; Piastri es quinto

AUSTIN, EEUU, 19 oct (Reuters) - Max Verstappen, de Red Bull, dominó el Gran Premio de Estados Unidos desde la pole position el domingo, liderando todas las vueltas para seguir recortando la ventaja de Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula Uno.

Piastri, de McLaren, terminó quinto, mientras que su compañero de equipo y rival más cercano, Lando Norris, fue segundo después de pasar a Charles Leclerc, de Ferrari, a cinco vueltas de la bandera a cuadros.

Piastri aventaja ahora a Norris por 14 puntos a falta de cinco carreras y dos sprints para el final de la temporada, mientras que Verstappen ha recortado su distancia con el australiano a 40 unidades después de estar 104 por detrás a finales de agosto.

Verstappen también ganó el sprint del sábado desde la pole position en el Circuito de las Américas de Austin, mientras que los McLaren chocaron y se retiraron, en un fin de semana perfecto para el tetracampeón del mundo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)