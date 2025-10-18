Verstappen gana el sprint del GP de EEUU y se mete de lleno en la lucha por el Campeonato de Pilotos

AUSTIN, TEXAS, 18 oct (Reuters) - Max Verstappen ganó el sábado el sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula Uno por tercer año consecutivo, lo que lo acerca a la lucha por la corona en la actual temporada, después de que los aspirantes al título de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris chocaran en la salida y tuvieran que retirarse.

El piloto de Red Bull, que partió desde la pole position con Norris al lado, terminó 0,395 segundos por delante de George Russell, de Mercedes, con Carlos Sainz tercero para Williams y Lewis Hamilton cuarto para Ferrari.

Los ocho puntos por la victoria dejaron a Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, a 55 unidades del líder del campeonato Piastri cuando todavía quedan seis carreras para el final de la temporada, incluyendo dos sprints más.

La prueba de 19 vueltas terminó con el auto de seguridad desplegado, después de que Lance Stroll, de Aston Martin, y Esteban Ocon, de Haas, chocaran a tres vueltas del final.

El coche de Piastri fue golpeado por el Sauber de Nico Hulkenberg en la primera curva, lo que lo hizo chocar contra Norris.

"Alguien me ha sacado de la pista, estoy fuera", dijo de inmediato Norris, que se detuvo en la pista.

Piastri, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en lo alto de la clasificación, logró regresar al pit lane, pero se retiró con la suspensión rota.

"Ha sido terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa", declaró el jefe de McLaren, Zak Brown, a la cadena de televisión Sky Sports. "Ha sido una conducción amateur por parte de algunos pilotos que iban delante, que han sacado del circuito a nuestros muchachos". (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)