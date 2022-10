Verstappen gana en Austin y la FIA castiga el milagro de Alonso

((Actualiza con la sanci贸n de Fernando Alonso))

El campe贸n solvent贸 el intento de Hamilton y sell贸 el Mundial para Red Bull

Sainz abandon贸 en la primera curva y Alonso sufri贸 un grave accidente pero volvi贸 a carrera para ser s茅ptimo, antes de ser sancionado con 30 segundos por conducir sin retrovisor

MADRID, 24 Oct. 2022 (Europa Press) -

El piloto neerland茅s Max Verstappen (Red Bull) le arrebat贸 este domingo la victoria al ingl茅s Lewis Hamilton (Mercedes) a seis vueltas del final en el Gran Premio de Estados Unidos, una carrera en Austin que abandon贸 Carlos Sainz (Ferrari) en la primera curva y que dej贸 un milagro de Fernando Alonso (Alpine), que finaliz贸 s茅ptimo pero al que una protesta de Haas por correr sin retrovisor mand贸 a la decimoquinta plaza.

Verstappen firm贸 la octava victoria seguida de Red Bull, que at贸 el t铆tulo del Mundial de Constructores para dedic谩rselo a Dietrich Mateschitz --fundador del equipo que falleci贸 el s谩bado--. El flamante campe贸n desde el pasado fin de semana en Suzuka firm贸 su victoria n煤mero 13 de la temporada, por delante de Hamilton y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera tuvo cara y cruz para los dos pilotos espa帽oles. Sainz, que sal铆a desde la pole, se vio fuera de combate en la primera curva golpeado por el Mercedes de George Russell, mientras que Alonso firm贸 un s茅ptimo puesto saliendo 14潞 y despu茅s de un grave accidente en el que su monoplaza casi despega del suelo; sin embargo, una protesta de Haas ante la FIA por correr sin el retrovisor derecho supuso una sanci贸n de 30 segundos para el asturiano, que cay贸 hasta la decimoquinta posici贸n, fuera de los puntos.

Para Sainz tampoco hubo fortuna. La salida fue mejor de Verstappen y cuando el madrile帽o quiso volver al interior, Russell le provoc贸 el sexto abandono del a帽o, segundo seguido tras el de Suzuka. A partir de ah铆 el de Red Bull tom贸 el mando, a pesar de sus quejas por el viento en Las Am茅ricas, metiendo distancia por detr谩s, menos con un Hamilton dispuesto a recordar viejos tiempos.

Entonces, vuelta 18, lleg贸 el grave accidente con Alonso de protagonista, cuando quiso adelantar a Lance Stroll pero el canadiense se movi贸 tarde y mal. El doble campe贸n del mundo embisti贸 a su futuro coche Aston Martin y estuvo varios segundos a dos ruedas, a punto de despegar, y sin control en el aterrizaje. No hubo bandera roja y el espa帽ol entr贸 en boxes.

El asturiano pudo volver a una carrera reagrupada con el cambio de piezas y en 煤ltimo lugar (17潞), sin sorpresas arriba con Verstappen, Hamilton, Sergio P茅rez (Red Bull), Leclerc, Russell y los Aston Martin en la procesi贸n delantera. Con los neum谩ticos nuevos entrando en calor, de nuevo Hamilton aguant贸 al campe贸n.

Leclerc super贸 a Checo P茅rez y la pelea se qued贸 entre tres pilotos, tres equipos. Hamilton entr贸 primero en boxes y despu茅s fueron el de Ferrari y el de Red Bull, en una mala parada del equipo austriaco que no perdon贸 Verstappen por radio. Con todo, el neerland茅s demostr贸 que este a帽o no tiene rival.

La remontada hasta la victoria dej贸 un nuevo cara a cara entre el doble campe贸n y un Hamilton que no tuvo potencia para pelear, mientras vigilaba que su oponente no superara los l铆mites de pista. Por detr谩s, Alonso viv铆a su particular 茅pica, perdiendo a煤n piezas de su Alpine, como el retrovisor, en alg煤n adelantamiento.

El asturiano apret贸 hasta Lando Norris (McLaren), pero se tuvo que conformar con una s茅ptima plaza milagrosa despu茅s de lo visto. Sin embargo, su remontada qued贸 emborronada por la sanci贸n de la FIA, que horas despu茅s de la carrera le aplic贸 30 segundos de sanci贸n por "conducci贸n insegura" al continuar la prueba sin el retrovisor derecho.

El abandono de Sainz permiti贸 a Red Bull hacer el acopio de puntos, ten铆a que sumar 19 m谩s que los italianos, para ser campe贸n de Constructores. Mientras, en la general individual, Leclerc pas贸 a P茅rez, ahora segundo con dos puntos m谩s que le mexicano, y Sainz ve alejarse el podio, aunque su objetivo ser谩 volver a darse la oportunidad de ganar uno de los tres GP que quedan.

Europa Press