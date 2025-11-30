LA NACION

Verstappen gana en Qatar y asegura un duelo a tres bandas por el título

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Verstappen gana en Qatar y asegura un duelo a tres bandas por el título
Verstappen gana en Qatar y asegura un duelo a tres bandas por el títuloLuca Bruno - Pool AP

DOHA, 30 nov (Reuters) - Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar para Red Bull el domingo para llevar la batalla por el título de Fórmula Uno con Lando Norris de McLaren y Oscar Piastri a un enfrentamiento de final de temporada en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

El británico Norris terminó cuarto, por detrás del Williams del español Carlos Sainz, con su ventaja recortada a 12 puntos, ya que la tercera victoria consecutiva de Verstappen en Qatar le aupó al segundo puesto de la clasificación.

El australiano Piastri terminó segundo, tras salir en la pole position y ganar el sprint del sábado, y cayó a la tercera posición de la general y a cuatro puntos de Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.

Los tres primeros pilotos tienen ahora siete victorias cada uno en la temporada. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Pritha Sarkar)

LA NACION
Más leídas
  1. Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
    1

    Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este

  2. Los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
    2

    Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este domingo 30 de noviembre
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre

  4. Samuel habló sobre el Mundial 2026: las chances de Dybala, qué pasa con Soulé y el elogio a Nico Paz
    4

    Walter Samuel habló en Italia sobre las posibilidades de Dybala y Soulé en la selección argentina

Cargando banners ...