Verstappen gana en Qatar y asegura un duelo a tres bandas por el título

DOHA, 30 nov (Reuters) - Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar para Red Bull el domingo para llevar la batalla por el título de Fórmula Uno con Lando Norris de McLaren y Oscar Piastri a un enfrentamiento de final de temporada en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

El británico Norris terminó cuarto, por detrás del Williams del español Carlos Sainz, con su ventaja recortada a 12 puntos, ya que la tercera victoria consecutiva de Verstappen en Qatar le aupó al segundo puesto de la clasificación.

El australiano Piastri terminó segundo, tras salir en la pole position y ganar el sprint del sábado, y cayó a la tercera posición de la general y a cuatro puntos de Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.

Los tres primeros pilotos tienen ahora siete victorias cada uno en la temporada. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Pritha Sarkar)