Verstappen: "Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo"

El piloto neerland茅s Max Verstappen (Red Bull) ha asegurado que "no" est谩 "de acuerdo" con la decisi贸n de los comisarios de imponerle cinco segundos de penalizaci贸n por uno de sus incidentes con el brit谩nico Lewis Hamilton (Mercedes), y ha afirmado que 茅l trat贸 de dejar pasarle y que fue este quien no quiso hacerlo.

"Mi opini贸n es distinta a la de los comisarios", declar贸 tras la carrera. "Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo he intentado en la pista y lo he dado todo. No sab铆a si los neum谩ticos iban a llegar al final, y al final he terminado segundo", continu贸.

Sobre el momento en el que deb铆a dejarse pasar por vigente campe贸n del mundo, tras saltarse la curva 1, el holand茅s relat贸 su visi贸n de los hechos. "Ralentic茅 el ritmo, quer铆a dejarle pasar, pero 茅l no me quer铆a adelantar y nos tocamos. No entiendo qu茅 sucedi贸 ah铆", subray贸, antes de hablar del definitivo Gran Premio de Abu Dabi. "Se decidir谩 all铆 y esperemos tener un buen fin de semana", concluy贸.