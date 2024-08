Verstappen llega a Monza con su dominio en la F1 en entredicho

Max Verstappen afronta el Gran Premio de Italia de F1, de viernes a domingo en el circuito de Monza, con su aura de piloto invencible más difusa que nunca, y con un cuarto título mundial más en duda que antes del parón estival.

El neerlandés no sube a lo más alto del podio desde el GP de España el pasado mes de junio, cinco carreras en las que su domino y el de Red Bull se han visto cuestionados.

Como síntoma claro de que Verstappen no vive su mejor momento, el prodigio del volante de 26 años se quedó sin la victoria por vez primera en el GP de su país el pasado fin de semana después de haberlo conquistado en sus tres últimas ediciones.

Y la forma en que perdió ante Lando Norris puso de manifiesto los problemas de su coche. Verstappen terminó a casi 23 segundos de Norris, que lo adelantó en la vuelta 18.

- McLaren favorito -

"No había nada que pudiera hacer, así que una vez que me pasó, simplemente me centré en hacer mi carrera hasta el final en segundo puesto", había confesado Verstappen después de la carrera.

"Las últimas carreras no han sido fantásticas, así que creo que, en cierto modo, ya es un poco alarmante", alertó, reconociendo que "no hay que entrar en pánico".

Pero lo cierto es que el McLaren mejorado llega como gran favorito a Monza, un circuito conocido como el Templo de la Velocidad, en el que Vertappen ha sido el rey los dos últimos dos años.

Aunque Verstappen aún cuenta con una ventaja de 70 puntos en el Mundial de pilotos, su primer perseguidor, Norris, tachó de "estúpida" la idea de superarlo en la pelea por el título, ya que el vigente triple campeón ha subido al podio en 10 de las 15 carreras de esta temporada, ganando casi la mitad (7).

"Tienes que conducir con el Mundial en la mente", afirmó el Team Principal del equipo Red Bull Christian Horner. "Ha habido siete ganadores diferentes de carrera este año. Así que si no puedes ganar, tienes que sumar puntos", recordó, aunque Verstappen demostró en Zandvoort que sabe realizar un pilotaje cerebral cuando la ocasión lo requiere.

- La opción Ferrari -

Horner también aludía al Mundial de constructores, que está aún más apretado debido a los recurrentes problemas del compañero de equipo de Verstappen, el mexicano Sergio Pérez, que es 7º en el Mundial, y cuyo futuro en Red Bull es objeto de continuas especulaciones.

McLaren tan sólo está a 30 puntos de Red Bull, mientras que Ferrari, tercero a 64 puntos, espera olvidar sus recientes decepciones en Monza y apurar sus opciones de lograr su primer título de fabricantes desde 2008.

La 'Scuderia' tuvo un piloto en la pole position en las dos últimas ediciones del GP de Italia, pero en ambas fue Verstappen el que terminó levantando los brazos.

Charles Leclerc, cuyo segundo puesto detrás de Verstappen hace dos años fue especialmente amargo ya que el neerlandés comenzó la carrera en séptima posición de la parrilla, viene de ser tercero en Zandvoort.

Ese resultado, unido al quinto puesto del español Carlos Sainz, alientan las esperanzas de Ferrari antes de correr ante su afición.

Un antiguo piloto de Ferrari, el español Fernando Alonso, afirmó que el equipo del 'Cavallino Rampante' será el favorito en Monza y en el siguiente GP, en Azerbaiyán.

"Ferrari será el coche a batir", proclamó el piloto asturiano de Aston Martin.

Franco Colapinto, que tomó el martes el volante de Logan Sargeant en Williams, se convertirá en el primer piloto argentino en F1 desde hace 23 años, tomando el relevo de Gastón Mazzacane.

