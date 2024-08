Verstappen llega al GP de Holanda presionado como nunca lo ha estado en casa

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — El Gran Premio de Holanda usualmente termina siendo una fiesta para Max Verstappen y la legión de aficionados vestidos de naranja. Este año podría ser distinto.

Verstappen ha ganado las tres carreras en la pista de Zandvoort desde que regresó el GP de Holanda al calendario de la Fórmula Uno en el 2021.

Pero por primera vez, la estrella local está bajo presión en la clasificación. Verstappen regresa del receso de verano sin ningún triunfo en las últimas cuatro carreras —la racha más larga desde el 2020.

“Cuando llegué el año pasado tenía más confianza de que tendríamos oportunidad de ganar la carrera, pero así ha sido esta temporada”, reconoció Verstappen el viernes. “Es más competitivo y de nuestra parte seguimos buscando mejorar, encontrar el balance ideal para el auto".

Verstappen celebrará su 200ma carrera y el piloto de 26 años, que tiene contrato con Red Bull hasta el 2028, cree que está más cerca del final de su carrera que del inicio.

McLaren y Mercedes han cerrado la brecha sobre Verstappen y Red Bull, que inició el año con su usual dominio. Pero vencer a Verstappen en su casa sería una verdadera declaración de intención.

Mercedes y McLaren lideraron la segunda práctica del viernes. George Russell de Mercedes tuvo el mejor tiempo 0,061 segundos más rápido que Oscar Piastri de McLaren.

El otro Mercedes de Lewis Hamilton fue tercero, seguido de Lando Norris de McLaren —quien es el más cercano rival de Verstappen en el campeonato de pilotos— tuvo el cuarto mejor tiempo. Verstappen fue quintó a 0,289 segundos.

Después de que Nico Hulkenberg hizo un trompo antes de impactarse contra la barrera llevó a una bandera roja, mientras que Carlos Sainz Jr. de Ferrari se perdió casi toda la sesión por un problema en la caja de cambios.

Tras un húmedo y ventoso arranque, Lando Norris de McLaren marcó el ritmo al secarse la pista en la primera sesión de práctica y fue 0,201 segundos más veloz que Verstappen, quien tuvo un trompo al inicio de la sesión. Lewis Hamilton fue el tercero más rápido.

La calificación de sábado seguramente también se verá afectada por la lluvia, aunque el domingo se espera que esté seco.

Con su ventaja de 78 puntos sobre Norris y McLaren en la clasificación de pilotos, Verstappen tiene espacio para cometer errores, pero las malas actuaciones del mexicano Sergio Pérez significan que las 42 unidades de ventaja de Red Bull sobre McLaren en el campeonato de constructores no es tan seguro.

En circunstancias normales un piloto que firmó una extensión de contrato dos meses atrás no sería cuestionado sobre su futuro. Pero la mala racha de Pérez —que no sube al podio desde abril— no ha acallado las especulaciones.

Además parece que hay cinco pilotos disponibles para cuatro asientos en el grupo de Red Bull, que incluye al segundo equipo, RB.

El asesor de Red Bull Helmut Marko le dijo al diario austriaco Kleine Zeitung que el neozelandés Liam Lawson, quien participó en cinco carreras con RB el año pasado, “definitivamente estará en uno de los autos el próximo año”.

Yuki Tsunoda tiene contrato hasta el 2025 con RB, pero el estatus de su compañero Daniel Ricciardo no está claro.

