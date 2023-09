(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 3 sep (Reuters) - El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, celebró el domingo un récord de 10 victorias consecutivas al liderar un doblete junto a su compañero de equipo de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, en el Gran Premio de Italia.

La victoria del líder del campeonato en una tarde soleada en el "Templo de la Velocidad" de Monza, a las afueras de Milán, fue también la decimoquinta consecutiva de Red Bull, otro récord de la Fórmula Uno que parece que se prolongará.

El español Carlos Sainz fue tercero para Ferrari, su primer podio de la temporada vitoreado por los apasionados aficionados, después de salir en la "pole position" y liderar la carrera hasta la vuelta 15 de las 51 de la prueba.

Verstappen amplió su ventaja en la clasificación sobre "Checo" a 145 puntos, a falta de ocho carreras. Asimismo, Red Bull lidera el campeonato de constructores con 310 puntos sobre Mercedes, mientras que Ferrari ascendió a la tercera posición.

"Bien hecho compañero, estás solo, eso es historia", dijo el jefe del equipo, Christian Horner, a Verstappen por radio después de pasar bajo la bandera a cuadros. "Eso es notable, siéntete orgulloso".

"Sí, es una bonita estadística", respondió el piloto de 25 años, que repitió su victoria del año pasado.

Charles Leclerc fue cuarto para Ferrari, seguido por los Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, que recibieron penalizaciones de cinco segundos.

Alex Albon fue séptimo con Williams, por delante de Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Verstappen igualó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos el récord de 2013 del alemán Sebastian Vettel de nueve victorias consecutivas, también logrado con Red Bull, y parece que podría añadir más a la cuenta.

Ahora tiene 12 victorias en las 14 carreras de este año, mientras la asombrosa racha de éxitos de Red Bull se remonta ahora a Abu Dabi al final de la temporada pasada, para un total de 47 en su carrera.

Pocos esperaban que Sainz mantuviera el liderato durante mucho tiempo, dado el ritmo de carrera del Red Bull, pero el español luchó duro con Verstappen, que mostró cierta frustración por no poder pasarle tras una salida limpia.

"Eso fue travieso", dijo por radio cuando Sainz le cerró la puerta en un intento de adelantamiento en la sexta vuelta. "Buen movimiento", le respondió Ferrari a Sainz.

Verstappen comentaba la velocidad punta de Ferrari tres vueltas después y aún tuvo que esperar su oportunidad antes de aprovecharla por el exterior en la Curva Grande. Una vez hecho, se alejó y ya tenía 3,8 segundos de ventaja en la vuelta 18.

"Checo", por su parte, salió desde la quinta posición de la parrilla y tardó 32 vueltas en ocupar posiciones de podio adelantando a Leclerc. Sainz volvió a ponérselo difícil, pero el mexicano finalmente consiguió adelantarle en la vuelta 46 para consolidar el sexto doblete de Red Bull de la temporada.

Los dos Ferrari pelearon rueda con rueda en unas emocionantes últimas vueltas que podrían haber acabado en desastre, ya que ignoraron la posibilidad de jugar sobre seguro y optar a los puntos.

"Ha sido duro. No se puede ser más duro de lo que ha sido hoy", dijo Sainz. "Sinceramente, me he pasado toda la carrera presionando para mantener a los Red Bull detrás. Al final, lo he pagado un poco caro con los neumáticos traseros".

(Editado en español por Carlos Serrano)