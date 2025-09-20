Verstappen logra la pole en Bakú tras el accidente de Piastri y Leclerc

BAKÚ, 20 sep (Reuters) -

Max Verstappen puso a Red Bull en la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán el sábado después de que Oscar Piastri, líder de McLaren en Fórmula Uno, y Charles Leclerc, de Ferrari, se estrellaran en una caótica sesión de clasificación con un récord de seis banderas rojas.

La batalla por los puestos en la parrilla tardó 45 minutos más en completarse, en una tarde ventosa con ráfagas que causaron estragos, de lo que Verstappen necesitó para ganar el Gran Premio de Italia en Monza el 7 de septiembre.

Carlos Sainz se unió al cuatro veces campeón del mundo en la primera fila para Williams, un gran impulso para un equipo cuya última clasificación entre los dos primeros fue con George Russell en Bélgica en 2021.

Mientras celebraban, fue un día difícil para el líder McLaren, con la esperanza de conseguir el título de constructores por segundo año consecutivo el domingo y con siete rondas restantes, una situación sin precedentes.

Piastri, ganador el año pasado en Bakú, se clasificó noveno sin marcar tiempo en la fase final tras el mayor error del australiano hasta la fecha en una campaña por lo demás notablemente libre de errores.

"Creo que la victoria es ambiciosa, pero esperemos a ver qué pasa", dijo Piastri. "El coche ha sido rápido este fin de semana y espero que podamos aprovechar eso para progresar".

Su compañero de equipo Lando Norris, 31 puntos por detrás, saldrá séptimo después de haber estado a punto de chocar contra el muro y perder una gran oportunidad de poner distancia entre él y su rival por el título.

Liam Lawson, de Racing Bulls, se clasificó tercero, el mejor de su carrera, con Kimi Antonelli, de Mercedes, cuarto en una segunda fila de novatos en una parrilla con un aspecto claramente diferente, incluso si la pole fue la segunda consecutiva para Verstappen después de Monza.

(Reportaje de Alan Baldwin, Edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas)