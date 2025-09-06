Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri
MONZA, Italia (AP) — Max Verstappen consiguió el sábado la pole position para el Gran Premio de Italia por delante de los contendientes al título Lando Norris y Oscar Piastri.
Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación para la carrera del domingo en el circuito de Monza y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0,077 segundos detrás del piloto de Red Bull. Piastri fue 0,190 más lento que Verstappen.
"Sí chicos, sí. Eso es increíble", gritó Verstappen por la radio del equipo. "Relájense aquí, todo está bien".
Charles Leclerc se clasificó en el cuarto lugar para Ferrari en la carrera de casa de la escudería italiana, justo por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien comenzará la carrera del domingo en el décimo lugar mientras cumple una penalización de cinco posiciones en la parrilla.
