LA NACION

Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri
Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y PiastriLuca Bruno - AP

MONZA, Italia (AP) — Max Verstappen consiguió el sábado la pole position para el Gran Premio de Italia por delante de los contendientes al título Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación para la carrera del domingo en el circuito de Monza y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0,077 segundos detrás del piloto de Red Bull. Piastri fue 0,190 más lento que Verstappen.

"Sí chicos, sí. Eso es increíble", gritó Verstappen por la radio del equipo. "Relájense aquí, todo está bien".

Charles Leclerc se clasificó en el cuarto lugar para Ferrari en la carrera de casa de la escudería italiana, justo por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien comenzará la carrera del domingo en el décimo lugar mientras cumple una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. La durísima sanción disciplinaria para Luis Suárez tras la gresca en la final de la Leagues Cup
    1

    Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders

  2. Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria, y ahora es Australia el candidato fuerte
    2

    Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship

  3. El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos
    3

    El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

  4. Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas, Top 12, Zeballos y la final femenina del US Open
    4

    Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open

Cargando banners ...