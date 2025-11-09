Verstappen partirá desde boxes en el GP de Brasil de F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó el 16º puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, saldrá finalmente de boxes tras haber realizado modificaciones en su monoplaza, este domingo en el circuito de Interlagos.

Descontento con su auto, especialmente por la falta de adherencia el sábado, el cuádruple campeón del mundo, que aún no está descartado de la lucha por el título, aportó por cambiar numerosas piezas para intentar la remontada.

Un objetivo que podría verse beneficiado por la lluvia, ya que las previsiones apuntan a que caerá agua durante la carrera.

Entre otras cosas, Verstappen contará con un motor completamente nuevo, ya que todo el paquete ha sido cambiado, incluyendo la unidad de potencia, la batería e incluso el turbo.

El neerlandés tiene 39 puntos de desventaja respecto al británico Lando Norris (McLaren), quien partirá desde la pole position, y deberá realizar un milagro si quiere conservar alguna oportunidad de conseguir su quinta corona consecutiva.

El año pasado, bajo el diluvio, "Mad Max" se impuso en Sao Paulo tras haber comenzado en la posición 17 y puso fin a las esperanzas de título de Norris, quien había salido en cabeza.

