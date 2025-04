Verstappen realiza una sorprendente última vuelta para quedarse con la pole del gran premio de japón

Por Nick Mulvenney

SUZUKA, JAPÓN, 5 abr (Reuters) - El campeón del mundo Max Verstappen se quedó el sábado con la pole position del Gran Premio de Japón, asombrando a los McLaren con una vuelta rápida en los últimos instantes para poner a su Red Bull al frente de la parrilla en Suzuka por cuarto año consecutivo.

Los McLaren del líder del campeonato, Lando Norris, y de Oscar Piastri habían dominado las sesiones de clasificación en lo que va de temporada y parecía que volverían a hacerlo hasta que Verstappen logró un récord de vuelta de un minuto y 26,983 segundos al final de la sesión.

El británico Norris se quedó a 0,012 segundos y saldrá en la primera fila junto al neerlandés, mientras que el australiano Piastri, que ganó en China hace dos semanas, estará en la segunda fila junto al piloto de Ferrari Charles Leclerc.

"Mucha felicidad cuando crucé la línea", dijo el cuatro veces campeón del mundo Verstappen, que ha ganado desde la pole en Suzuka los últimos tres años. "Durante toda la clasificación, nos mantuvimos tratando de mejorar un poco la situación, y luego la vuelta final fue muy buena.

"Creo que si nos fijamos en cómo empezó nuestra temporada, incluso durante este fin de semana, creo que es muy inesperado. Creo que eso lo hace muy especial".

Fue la pole 41 de Verstappen, pero la primera desde el Gran Premio de Austria en junio del año pasado, aunque fue el más rápido en la calificación en Qatar posteriormente en la temporada, pero recibió una penalización de un puesto.

"Felicidades a Max. Ha hecho un buen trabajo. Me quito el sombrero. Tienes que dar crédito a alguien cuando hace una vuelta tan buena", dijo Norris. "Siento que saqué todo del coche. Sólo un pequeño (margen) pero Max hizo una vuelta increíble".

George Russell se mostró decepcionado con su quinto puesto en la tercera fila, junto a su compañero de equipo en Mercedes Andrea Kimi Antonelli, después de mostrar un buen ritmo en los entrenamientos.

"Definitivamente estamos ahí o por ahí para luchar por el podio, quizás no por la victoria", dijo Russell. "Pero con las condiciones cambiantes, ¿quién sabe?".

El japonés Yuki Tsunoda se clasificó en una decepcionante 14ª posición para su primera carrera con el coche de Red Bull tras sustituir a Liam Lawson la semana pasada. Lawson saldrá un puesto por delante de él en Racing Bulls.

"No esperaba estar así (...) cómo he acabado hoy", dijo Tsunoda. "Es una pena, pero al menos lo positivo es que he empezado a entender el coche".

El debutante de Racing Bulls Isack Hadjar superó un problema con el cinturón de seguridad al principio de la sesión clasificatoria y saldrá séptimo en la parrilla junto a Lewis Hamilton de Ferrari, octavo.

"No es lo suficientemente bueno por mi parte. P8 no es genial", dijo Hamilton, siete veces campeón del mundo.

"Charles ha hecho un trabajo increíble. Fuimos en direcciones diferentes con la puesta a punto. Me encanta la lluvia, así que espero que caiga mañana después de una clasificación así".

El español Carlos Sainz fue el duodécimo más rápido para Williams, pero más tarde fue relegado a la decimoquinta posición de la parrilla como sanción por obstaculizar a Hamilton, su sucesor en Ferrari.

Otro debutante que impresionó fue Ollie Bearman, de Haas, que se metió por primera vez en la tercera sesión de clasificación y saldrá 10º en la quinta fila junto con Alex Albon, de Williams.

A pesar de las medidas preventivas empleadas por los organizadores, la acción se vio interrumpida por quinta vez en dos días por un incendio de hierba en la pista en la segunda sesión de clasificación.