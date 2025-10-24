Verstappen rechaza el comentario de Marko sobre su “pérdida de interés”

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - El resurgido campeón de la Fórmula Uno, Max Verstappen, rechazó una sugerencia de que había "perdido el interés" cuando Red Bull tuvo problemas a principios de esta temporada y dijo que siempre había luchado duro por cada punto.

El piloto neerlandés respondió en el Gran Premio de México el jueves a un comentario del consultor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, un aliado cercano que ha jugado un papel importante en la carrera de Verstappen.

"Max llegó a un punto en el que no éramos competitivos, diría que perdió un poco el interés", dijo el austriaco de 82 años a la cadena de televisión Sky Sports en Texas el fin de semana pasado después de que el piloto ganara la carrera sprint y la principal desde la pole position.

Verstappen quedó 104 puntos por detrás de Oscar Piastri de McLaren a finales de agosto, pero desde entonces ha remontado con tres victorias en las últimas cuatro carreras.

Ahora se encuentra 40 puntos detrás del australiano con cinco rondas restantes y nuevamente en la contienda por lo que sería su quinto título consecutivo.

"Por supuesto que es más divertido venir a los fines de semana de carreras como éste que saber que no tienes posibilidades de ganar", dijo a los periodistas el cinco veces ganador en México.

"Pero sé por mí mismo que, cuando me siento en el coche, siempre intento aprovechar al máximo todo lo que tengo, y lo doy todo. Así que, incluso si estoy luchando por el cuarto o incluso el noveno puesto, siempre intentaré sacar lo mejor de ello", agregó.

Verstappen tiene un gran interés en las carreras de autos deportivos y compitió y ganó en la categoría GT3 en Nürburgring el mes pasado.

Marko había sugerido que al conductor se le permitió hacer eso "para mantenerlo de buen humor".

Verstappen dijo que la carrera de Nürburgring se había organizado con mucha antelación y que había estado compitiendo en línea durante la temporada y en los fines de semana de F1 durante años.

"Realmente no ha cambiado nada en cuanto a cómo abordo mis fines de semana de carrera de manera profesional", señaló el piloto neerlandés.

Verstappen dijo que la mejora en el rendimiento del coche fue una "combinación de muchas cosas", incluidas actualizaciones que le permitieron funcionar con una configuración diferente.

"Estos coches son súper sensibles, ¿verdad? Así que derrapas menos, los neumáticos también funcionan mejor y eso te da un mejor ritmo de carrera. Se combinaron muchas cosas que, de repente, liberaron bastante más ritmo en el coche, y eso me da más confianza y también nos permitió configurar el coche un poco más agresivo", apuntó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)