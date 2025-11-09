Verstappen saldrá desde el pit lane en el Gran Premio de San Pablo

SAO PAULO, 9 nov (Reuters) - El campeón del mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen, comenzará el Gran Premio de Sao Paulo del domingo desde el pitlane después de que Red Bull cambiara el motor, los componentes de la unidad de potencia y la configuración de su automóvil durante la noche.

El piloto neerlandés, tercero en el campeonato pero a 39 puntos de Lando Norris de McLaren, a falta de cuatro carreras y una sprint, se había clasificado 16º para la carrera de Interlagos.

Verstappen, que ganó el año pasado en Brasil desde la 17ª posición de la parrilla, dio por perdidas sus opciones de campeonato después de la clasificación, pero planea remontar a pesar de todo.

Norris saldrá desde la pole, mientras que su compañero de equipo y rival más cercano, Oscar Piastri, saldrá cuarto. (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Manuel Farías)