Verstappen se preocupa más por su ritmo que por penalizaciones recibidas en el gran premio de méxico

Ciudad de méxico, 27 oct (reuters) - max verstappen se mostró más preocupado por el ritmo de su auto que por las penalizaciones que recibió el domingo en el gran premio de la ciudad de méxico, sanciones que su jefe de equipo red bull, christian horner, calificó de "excesivas".

El triple campeón del mundo de Fórmula Uno comenzó en la primera línea junto al ganador de la carrera, Carlos Sainz de Ferrari, pero terminó sexto después de recibir dos penalizaciones de 10 segundos por obligar a su rival por el título, Lando Norris, a salir de la pista.

El resultado redujo la ventaja del campeonato de pilotos del neerlandés sobre Norris de McLaren a 47 puntos a falta de cuatro carreras.

Cuando se le preguntó si hubiera hecho algo diferente, Verstappen bromeó diciendo que la próxima vez tal vez podría tomar una bebida mientras esperaba en boxes.

"El mayor problema que tengo es que hoy ha sido un mal día en cuanto a ritmo de carrera. Eso se ha visto claramente tanto con los neumáticos medios como con los duros", dijo a los periodistas.

"Volver al sexto puesto está bien, pero luego ni siquiera pude luchar contra los Mercedes que iban adelante. No tenía agarre, me derrapaba mucho y no podía frenar", agregó.

En Austin hace una semana, Verstappen y Norris también se enfrentaron, y fue el de McLaren el que recibió una penalización al ser empujado hacia afuera, pero acabó por delante y no cedió el puesto.

"La semana pasada no hubo problema, esta semana me han penalizado con 20 segundos. Es lo que hay, sigo compitiendo", señaló Verstappen.

Por su parte, Horner dijo que las penalizaciones fueron "muy duras" y una reacción obvia a lo que sucedió en Austin.

"Creo que corremos el riesgo de dar la vuelta a las leyes de adelantamiento, donde los conductores simplemente intentarán adelantarse en el vértice y luego reclamarán que se les debe dar espacio en la salida (de la curva)", apuntó.

"Es algo que hay que solucionar para que todo el mundo sepa qué es aceptable de aquí al final de la temporada. De lo contrario, vamos a acabar en un lío en las próximas carreras", advirtió.

Horner aclaró que Red Bull no buscará el derecho a revisar la decisión de los comisarios, a diferencia de McLaren que lo hizo después del Gran Premio de Estados Unidos. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters